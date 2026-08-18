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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Beamten bei einer Verkehrskontrolle. Vor ihm steht ein schwarzes Auto mit heruntergelassenem Fenster. Der Fahrer ist nicht erkennbar. Der Polizist hält einen Führerschein in den Händen.
In Moosburg hielt die Polizei einen Autofahrer an. Der Mann hatte noch nie einen Führerschein und war zudem mit einem abgelaufenen Pickerl unterwegs.
Moosburg
18/08/2026
Irre

52-Jähriger in Klagenfurt-Land gestoppt: Besaß noch nie einen Führerschein

Eine Routinekontrolle in Moosburg nahm eine überraschende Wende: Die Polizei stoppte einen 52-Jährigen. Dabei kam heraus, dass der Mann noch nie im Besitz eines Führerscheins war.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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Eine alltägliche Verkehrskontrolle im Gemeindegebiet von Moosburg nahm am Dienstagnachmittag eine überraschende Wende. Gegen 15 Uhr hielten Polizeibeamte auf der Tigringer Straße ein Fahrzeug an, das von einem 52-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt gelenkt wurde, um eine gewöhnliche Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen.

Noch nie eine Lenkberechtigung besessen

Als der Fahrer aufgefordert wurde, seine Dokumente vorzulegen, kam es zur unerwarteten Wende: „Dabei konnte der Lenker keinen Führerschein vorweisen und es wurde im Verlauf der weiteren Nachforschungen bekannt, dass der Mann noch nie eine Lenkberechtigung hatte“, so die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten.

„Pickerl“ seit einem Jahr abgelaufen

Damit nicht genug: Bei der Überprüfung des mitgeführten Pkw-Anhängers stellten die Polizisten fest, dass dessen Begutachtungsplakette bereits seit einem ganzen Jahr abgelaufen war. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2026 um 17:28 Uhr aktualisiert
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