Nach Sturz aus Hängesessel: Kärntner verklagte Möbelhaus

Nach einem Sturz aus einem Hängesessel fordert ein Kärntner Schmerzensgeld von einem Möbelhaus. Weil ein Befestigungsgurt fehlte, landete der Fall vor Gericht.

Ein Mann aus Kärnten verlangt nach einem Sturz in einem Möbelhaus 2.000 Euro Schmerzensgeld. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, besuchte der Pensionist zusammen mit seiner Frau im März dieses Jahres ein Einrichtungshaus in Kärnten. Im Außenbereich wollte er sich in einen Hängesessel setzen, stürzte dabei jedoch und erlitt eine Schädelprellung sowie eine Verletzung der Halswirbelsäule.

Befestigungsgurt soll gefehlt haben

Vor dem Bezirksgericht Klagenfurt argumentierte die Anwältin des Klägers, dass ein laut Aufbauanleitung vorgesehener Befestigungsgurt gefehlt habe. Fotos vom Unfalltag sowie aus den Monaten Mai und August zeigten den Sessel jeweils ohne diesen Gurt. Laut dem Medienbericht sah die Richterin die Haftungsfrage daher als eindeutig an, da das Möbelhaus seinen Schutz- und Sorgfaltspflichten nicht nachgekommen sei.

Entschädigungshöhe noch unklar

Uneinigkeit herrscht jedoch bei der Entschädigungshöhe: Während der Kläger 2.000 Euro fordert, bietet das Möbelhaus lediglich 500 Euro an. Die Richterin schlug einen Vergleich vor. Sofern keine außergerichtliche Einigung erzielt wird, müssen ein Unfallchirurg und ein Neurologe als Sachverständige herangezogen werden, heißt es. Die Verhandlung wurde vertagt.