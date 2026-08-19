Spar-Betreiber hört nach nur drei Jahren auf: „Hat viele Gründe“

Im Jahr 2023 hat Christian Weinhold den Spar-Markt Lassendorf im Bezirk Klagenfurt-Land übernommen. Mit 1. Oktober 2026 beendet er diese Tätigkeit. "Dass dies so gekommen ist, hat viele Gründe."

Der selbständige SPAR-Kaufmann Christian Weinhold wirft das Handtuch. „Leider ist es mir nicht gelungen in der Gemeinde anzukommen, die Bedürfnisse meiner Kunden zu erfüllen und ihnen einen Grund zu geben, bei mir einzukaufen. Daher ist es mir auch nicht gelungen den Markt wirtschaftlich zu führen“, teilt er in den sozialen Medien mit. Mit 1. Oktober 2026 beendet er seine Tätigkeit als Marktleiter.

Konkurrenzdruck zu hoch

Vor allem machten ihm die Kostenexplosionen, der vorherrschende Personalmangel, fehlende Investitionen sowie branchenstruktureller Druck zu schaffen. Zum einen würde dies an der Eröffnung des Spar-Supermarktes in Poggersdorf liegen, zum anderen auch an „unsäglichen Rabattschlachten“ mit Handelsriesen, wie REWE, Lidl oder Hofer: „Den meisten ist leider nicht bewusst, dass ein Kaufmann/Kauffrau bei Artikeln in der Werbung meist dazu zahlt“, so Weinhold.

Personalsorgen

„Auch sind mit einem durchschnittlich höheren Alter der Belegschaft Krankenstände und Kuren ein Problem gewesen. Die Ausfallzeiten müssen teuer (Überstunden, Zuschläge und nicht konsumierte Urlaube) durch das bestehende Personal abgedeckt werden“, so Weihhold. Darüber hinaus führte dies zu einer „Überlastung der restlichen Belegschaft„, erklärt der Spar-Chef.

SPAR-Markt bleibt erhalten

Zum Teil ortet er die nun drohende Zahlungsunfähigkeit aber auch in seinem persönlichen Versagen: „Mir ist es als Kaufmann offenbar nicht gelungen, in der Gemeinde angenommen zu werden.“ Die positiven Rückmeldungen und guten Zukunftswünsche in den vergangenen Wochen seien für ihn überraschend gekommen. „Ich darf mich auf jeden Fall bei allen Kund:innen, die mir bis zum Schluss die Treue gehalten haben, recht Herzlich bedanken.“ Der SPAR-Markt bleibt Gemeinde natürlich erhalten. Ein anderer, selbstständiger Kaufmann wird künftig die Leitung übernehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.08.2026 um 10:59 Uhr aktualisiert