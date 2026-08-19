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/ © FF Keutschach
Ein Bild auf 5min.at zeigt den brennenden Wohnwagen.
Flammen stoben gen Himmel. Die Feuerwehr rückte nach Dobein aus.
Keutschach am See
19/08/2026
Feuerwehr-Einsatz

Meterhohe Flammen schlugen aus Wohnwagen

Die Freiwilligen Feuerwehren Keutschach und Reifnitz sowie die Polizei wurden am Mittwoch zu einem Campingplatz in Dobein (Bezirk Klagenfurt-Land) alarmiert. Ein Wohnwagen brannte dort lichterloh.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Eine meterhohe Rauchwolke war am Mittwochvormittag über der Ortschaft Dobein in der Gemeinde Keutschach am See zu sehen. Grund war ein brennender Wohnwagen auf dem hiesigen Campingplatz. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser bereits in Vollbrand“, berichtet“, Brandinspektor Florian Scherwitzl, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt-Land.

Ein Bild auf 5min.at zeigt eine meterhohe Rauchwolke über Dobein.
© FF Keutschach
Bereits von Weitem war die Rauchwolke über dem Campingplatz zu sehen.

Meterhohe Flammen

Unter Atemschutz wurde sofort mit dem Löschangriff begonnen. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Wohnwagen und Zelte konnte so verhindert werden. Inzwischen ist die Lage unter Kontrolle. „Die Nachlöscharbeiten dauerten bis am späten Vormittag an“, so Scherwitzl abschließend.

Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Feuerwehrleute den Wohnwagen ablöschen.
© FF Keutschach
Die Feuerwehr kann Entwarnung geben. Der Brand ist gelöscht.
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