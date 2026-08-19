Open-Air-Eishockey: „Mountain Classic“ wirbelt ICE-Spielplan um

Ein Highlight in der win2day ICE Hockey League: Ende Jänner 2027 steigt das „Mountain Classic“ in Bischofshofen. Aus organisatorischen Gründe gibt es jedoch eine Spielplan-Anpassungen diese betreffen auch den VSV und den KAC.

Beim geplanten Mountain Classic der win2day ICE Hockey League kommt es aus logistischen und veranstaltungstechnischen Gründen zu einer Veränderung des Spielplans.

Beim geplanten Mountain Classic der win2day ICE Hockey League kommt es aus logistischen und veranstaltungstechnischen Gründen zu einer Veränderung des Spielplans.

Eishockey unter freiem Himmel vor der Kulisse der Skisprungschanze in Bischofshofen: Das „Mountain Classic“ steht bevor; erfordert jedoch eine Umstellung der Begegnungen. Der Skiclub Bischofshofen und die win2day ICE Hockey League tauschten die Paarungen aus veranstaltungstechnischen Gründen. Für den EC VSV geht es dadurch am Samstag, 30. Jänner 2027, gegen die Steinbach Black Wings Linz auf das Eis. Der EC-KAC tritt am Sonntag, 31. Jänner 2027, gegen den EC Salzburg an.

Rochade wirbelt Eishockey-Kalender durcheinander

Das ursprünglich für Ende Jänner angesetzte Kärntner Derby wird auf den 11. November 2026 vorgezogen. Sollten die Rotjacken das Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) erreichen, findet das Match am 13. Jänner 2027 statt. Informationen zum Kartenvorverkauf folgen Mitte September.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.08.2026 um 14:34 Uhr aktualisiert