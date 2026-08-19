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Ein Bild auf 5min.at zeigt Stadträtin Sandra Wassermann beim begutachten der neuen Lärmschutzwand, bzw. des Radweges beim Glankraftweg.
Seit Februar wird an der Glan im Bereich Grete-Bittner-Straße und Am Mühlgang gebaut.
Klagenfurt
19/08/2026
Radweg und Co.:
#goodnews

Klagenfurt wertet Naherholungsgebiet an der Glan auf

Sicherer Tritt in die Pedale: Im Klagenfurter Stadtteil Feschnig ist im Bereich Am Mühlgang/Grete-Bittner-Straße ein neuer Radweg entstanden. Erneuerte Straßenlampen und Plexiglas-Lärmschutzwände runden das Projekt ab.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(172 Wörter)
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Mehr Raum für die Natur und die Bevölkerung: An der Glan im Abschnitt Am Mühlgang/Grete-Bittner-Straße werden seit Februar umfassende ökologische Maßnahmen gesetzt. Der Flusslauf wurde um ein Drittel auf 210 Metern verbreitert und abwechslungsreich ausgeformt. Zudem ist nun ein bequemer Zugang zu dem Naherholungsraum gesichert. Dafür sorgen eine Rampe und eine Treppe mit integrierten Sitzplattformen. Zusätzlich zu einem Radweg und neuer öffentlicher Beleuchtung folgte nun am Mittwoch der nächste Schritt.

Lärmschutzmaßnahme für Anrainer

Auf Initiative von Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) errichtete die Abteilung Straßenbau und Verkehr auch eine Lärmschutzmaßnahme für Anrainer, indem an der Straßenbrücke durchsichtige Plexiglasscheiben angebracht wurden. „Radfahrer freuen sich über die neue Radweginfrastruktur und die neue öffentliche Beleuchtung sorgt speziell bei Frauen in den Abendstunden für ein besseres Sicherheitsgefühl. Im Sinne der Anrainer konnten wir nun auch zusätzlich noch einen Lärmschutz bei der Brücke anbringen“, so Wassermann abschließend.

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