Padel-Sport jetzt auch in Ferlach angekommen

Das Freizeitangebot in Ferlach wächst: Im Gaston-Glock-Park in Ferlach stehen Sportbegeisterten, Gästen und Einheimischen jeden Alters ab sofort zwei moderne Padel-Plätze zur Verfügung.

Padel zählt zu den weltweit am schnellsten wachsenden Sportarten und begeistert durch seine einfache Erlernbarkeit sowie den hohen Spaßfaktor. Ferlach bietet dafür nun die passende Infrastruktur: Im Ferlacher Gaston-Glock-Park stehen ab sofort gleich zwei moderne Plätze bereit.

Schläger-Verleih inklusive

Die Anlagen sind ganzjährig von 7 bis 22 Uhr bespielbar, wobei Flutlicht auch Matches in den Abendstunden ermöglicht. Gespielt wird ausschließlich im Doppel, wodurch die Sportart sowohl für Familien als auch für Freundesgruppen, Vereine und Unternehmen bestens geeignet ist. Buchen lassen sich die Plätze online. Wer kein eigenes Equipment besitzt, leiht Schläger direkt vor Ort. Zudem können Sportler die Sanitäranlagen im Clubhaus der WSG Kestag Ferlach (Sektion Tennis) nutzen. Ein besonderes Angebot richtet sich an Einsteiger: Ein Instruktor für die Regelkunde kann kostenlos mitgebucht werden.