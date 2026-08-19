1,10 Euro pro Getränk: KAC verdient künftig bei Heimspielen mit

Ob Bier, Limo oder Wasser: Wer in der kommenden Saison bei einem KAC-Heimspiel zum Getränk greift, unterstützt damit künftig auch direkt die Rotjacken. Rund 1,10 Euro pro verkauftem Getränk fließen in die Vereinskassa.

Bislang profitierte der KAC seit Jahren nicht direkt von den Gastro-Einnahmen bei seinen Heimspielen. Eigentlich gehen die vollständigen Gastronomierechte am Hallenareal erst im Sommer 2030 an die EC-KAC Betriebs GmbH über. Nun haben sich der Verein und der derzeitige Gastrobetreiber aber bereits vorzeitig auf eine gemeinsame Lösung geeinigt.

KAC übernimmt Café Timeout

Ein Teil davon ist das Café Timeout in der Sepp-Puschnig-Halle. Der KAC hat das Lokal im Sommer übernommen und für den Betrieb die Kärnten aktiv Veranstaltungs- und Catering GmbH ins Boot geholt. Damit kümmert sich künftig ein Betreiber um die gesamte Gastronomie am Hallenareal – also um das Frankie’s, das Café Timeout und die Gastrostände in der Heidi Horten-Arena. Auch die Preise an den Heimspieltagen legt künftig der KAC fest.

1,10 Euro pro Getränk gehen an KAC

Für den Verein macht sich die Änderung vor allem finanziell bemerkbar: Von jedem bei einem Heimspiel verkauften Getränk landen laut KAC künftig rund 1,10 Euro beim Klub. Wie viel zusätzliches Geld dadurch über eine gesamte Saison in die Vereinskassa fließen könnte, gibt der Verein nicht an. Die nun getroffene Gastro-Vereinbarung gilt zumindest bis zur Neuvergabe der Gastronomierechte ab 2030.

Timeout nur noch bei KAC-Heimspielen offen

Auch für Besucher des Café Timeout ändert sich etwas. Das Lokal öffnet in der neuen Saison nur noch an Heimspieltagen der KAC-Kampfmannschaft. Die Türen gehen jeweils zwei Stunden vor Spielbeginn auf. Langfristig soll das Lokal weiterentwickelt werden. Ebenfalls mit an Bord ist mit der Privatbrauerei Hirt ein langjähriger Sponsor und Partner des KAC. Im Café Timeout wird zukünftig ebenfalls Hirter Bier ausgeschenkt.

Zufriedene Stimmen

Mit der neuen Vereinbarung zeigen sich beide Seiten zufrieden. „Mein Unternehmen arbeitet seit elf Jahren eng und gut mit dem EC-KAC zusammen, uns und auch mir persönlich ist es wichtig, dass der Klub wirtschaftlich gesund und sportlich kompetitiv ist und bleibt. Dementsprechend stehen wir dem gemeinsamen Weg sehr positiv gegenüber“, erklärt Martin Widrich, Geschäftsführer der Kärnten aktiv Veranstaltungs – und Catering GmbH. Und auch seitens des KAC werden die positiven Effekte der Vereinbarung unterstrichen: „„Wir sind sehr froh über diese Einigung, die im Sinne der wirtschaftlichen Basis unserer Organisation einen

wesentlichen Schritt nach vorne darstellt“, so KAC-Präsident Johannes Schwaiger, der sich im Namen des Klubs auch herzlich bei Thomas Hafner, dem langjährigen Betreiber des Café Timeout bedankt.