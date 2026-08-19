Nach acht Jahren ist Schluss: Max Puchstein verlässt die Lions

Acht Saisonen lang stand Max Puchstein an der Seitenlinie der Carinthian Lions, nun endet diese Ära: Der Headcoach verabschiedet sich vom Klagenfurter American-Football-Team.

Max Puchstein kam vor der Saison 2019 nach Kärnten. Zuvor hatte er bereits eine lange Laufbahn als Nachwuchsspieler und Coach bei den Vienna Vikings hinter sich. In Klagenfurt übernahm er die Lions in einer alles andere als einfachen Phase.

Schwierige erste Jahre in Klagenfurt

„Der Beginn war schwierig, die Lions befanden sich im Umbruch und mussten einige Jahre mit knappen Personal und Coaching Staff über die Runden kommen“, schildert Lions-Kassier Thomas Hohenwarter die damalige Situation. Die ersten Jahre unter Puchstein brachten dementsprechend noch keine großen sportlichen Erfolge. Nach und nach wuchs die Mannschaft allerdings. Mehr Spieler und Trainer kamen hinzu und auch sportlich ging es wieder bergauf. Zuletzt mischten die Klagenfurter regelmäßig vorne mit. Der große Wunsch, unter Puchstein eine Silver Bowl nach Kärnten zu holen, erfüllte sich allerdings nicht.

©Angie Hohenwarter Die Zeit bei den Carinthian Lions geht für Max Puchstein zu Ende.

„Gehört zur besten Football-Zeit meines Lebens“

Trotzdem hat der scheidende Headcoach tiefe Spuren in Klagenfurt hinterlassen. „Und auch wenn zuletzt der ganz große Traum von der Silver Bowl nicht realisiert werden konnte, hinterlässt er ein solides Fundament, auf dem die Lions die nächsten Jahre weiter aufbauen können“, erklärt Hohenwarter. Puchstein selbst blickt mit Stolz auf seine Zeit in Klagenfurt zurück.

Die letzten 8 Jahre mit den Lions, gehören mitunter zur besten Football Zeit meines Lebens. Über die Entwicklung des Vereins und natürlich besonders die der Kampfmannschaft bin ich unendlich stolz.“

Auch der Nachwuchs lag ihm am Herzen

Neben seiner Tätigkeit bei den Lions ist Puchstein seit Jahren auch als Trainer des österreichischen U19-Nationalteams aktiv. Dadurch bekamen laut Verein auch zahlreiche Nachwuchsspieler aus Klagenfurt die Möglichkeit, an Nationalteam-Camps sowie Europa- und Weltmeisterschaften teilzunehmen.

Puchstein sucht neue Herausforderung

Wie es für Puchstein nun konkret weitergeht, geht aus der Mitteilung der Lions nicht hervor. Klar ist allerdings, dass er sich einer neuen Aufgabe widmen möchte. „Ich freue mich trotzdem auf neue Herausforderungen und bin mir aber sicher, dass wir uns wieder sehen werden“, so der scheidende Coach. Für die Carinthian Lions endet damit eine lange Konstante an der Seitenlinie. Puchstein war seit 2019 Headcoach und folgte damals auf den US-Amerikaner Jim Ward, der das Team von 2016 bis 2018 trainiert hatte. Wer Puchstein künftig als Cheftrainer nachfolgen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.