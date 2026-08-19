Billa am Klagenfurter Hauptbahnhof steht vor ungewisser Zukunft

Gerade an Sonn- und Feiertagen ist der Billa am Klagenfurter Hauptbahnhof für viele eine wichtige Anlaufstelle. Dass das weiterhin so bleibt, ist nicht fix: Die Geschäftsfläche wird neu vergeben.

Bleibt der Billa am Klagenfurter Hauptbahnhof – oder übernimmt künftig ein anderer Lebensmittelhändler? Diese Frage ist durchaus berechtigt, denn die ÖBB haben jene Fläche neu ausgeschrieben, auf der sich der Supermarkt befindet. Wir haben nachgefragt, was dahintersteckt.

Vor allem am Wochenende beliebt

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gibt es den Billa am Klagenfurter Hauptbahnhof bereits. Besonders an Sonn- und Feiertagen erfreut sich der Supermarkt aufgrund der Sonderöffnungszeiten großer Beliebtheit, nicht nur bei Reisenden, sondern auch bei den Klagenfurterinnen und Klagenfurtern. Nun wurde jedoch bekannt, dass das bestehende Vertragsverhältnis zwischen den ÖBB und Billa mit 31. August 2027 endet. Die Neuvergabe ist mit 1. September 2027 geplant.

Billa macht bei Ausschreibung mit

Ob der Billa am Hauptbahnhof nach Ablauf des Vertrags bleibt, ist derzeit offen. Auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt Rosanna Zernatto-Peschel von den ÖBB, dass auch die Möglichkeit bestehe, dass künftig ein anderer Lebensmittelhändler die Geschäftsfläche übernehmen könnte. Billa selbst hat bereits angekündigt, sich am Ausschreibungsverfahren beteiligen zu wollen. Wer den Zuschlag erhält, hängt jedoch vom Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung ab.

Warum die Fläche überhaupt neu vergeben wird

Auf die Frage von 5 Minuten, warum die Geschäftsfläche am Hauptbahnhof überhaupt neu ausgeschrieben werde, erklärt Zernatto-Peschel: „Die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH ist verpflichtet, für den Eigentümer (ÖBB-Infrastruktur AG) im Rahmen von Immobiliengeschäften immer das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.“ Ausgeschrieben wird eine Geschäftsfläche von rund 787 Quadratmetern samt Kundenparkplatz mit rund 544 Quadratmetern. Als Mindestpacht sind 29 Euro pro Quadratmeter und Monat vorgesehen beziehungsweise alternativ drei Prozent des Jahresnettoumsatzes – je nachdem, welcher Betrag höher ausfällt.

Kurze Unterbrechung nicht ausgeschlossen

Grundsätzlich haben die ÖBB die Ausschreibung laut Zernatto-Peschel so früh gestartet, dass der Supermarktbetrieb möglichst ohne Unterbrechung weiterlaufen kann. Ganz ausschließen lässt sich eine Pause allerdings nicht. „Es ist jedoch eine kurzfristige Unterbrechung möglich, sollte Billa nicht als Gewinner aus der öffentlichen Ausschreibung hervorgehen (Auszug Billa, Neueinzug & Adaptierungsarbeiten des neuen Pächters)“, erklärt Zernatto-Peschel.

Entscheidung bis Ende 2026 erwartet

Wer künftig den Supermarkt am Klagenfurter Hauptbahnhof betreiben wird, soll sich noch heuer entscheiden. „Wir rechnen mit einer Entscheidung bis Ende 2026“, erklärt die ÖBB-Pressesprecherin gegenüber 5 Minuten. Wie viele weitere Unternehmen aktuell Interesse haben, verraten die ÖBB während der laufenden Ausschreibung nicht.

Klagenfurt und Weststeiermark nur im Paket

Besonders ist auch die Art der Ausschreibung: Die Geschäftsfläche in Klagenfurt wird nicht einzeln vergeben. Interessenten müssen gleichzeitig auch ein Geschäftslokal am neuen Bahnhof Weststeiermark übernehmen. „Eine gesonderte Einzelvergabe ist ausgeschlossen!“, betonen die ÖBB in der Ausschreibung.