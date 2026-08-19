Rechte Gruppe plant Kundgebung in Klagenfurt: Polizei ist informiert

Ein Flugblatt und viele offene Fragen: Für Donnerstagabend ruft die rechte „Aktion 451“ in Klagenfurt zu einem Treffen auf. Die Polizei ist informiert.

Ein Treffen einer rechten Gruppierung sorgt derzeit in Klagenfurt für Aufmerksamkeit. Für Donnerstagabend ruft die „Aktion 451“ zu einer Zusammenkunft in der Landeshauptstadt auf. Laut Verfassungsschutzbericht handelt es sich bei der Gruppierung um eine Tarnorganisation der rechtsextremen Identitären, die vor allem im studentischen Umfeld aktiv ist.

Flugblätter kündigen Treffen an

Aufgetaucht ist die Ankündigung auf Flugblättern, die Medienberichten zufolge in Klagenfurt verteilt wurden – unter anderem in einer Wohnanlage. Darauf wird für Donnerstag um 20 Uhr zu einem Treffen aufgerufen. Die Polizei weiß über die Kundgebung Bescheid. Wo diese stattfinden soll, bleibt allerdings im Dunkeln. Auch wie viele Personen kommen könnten, ist nicht bekannt, da die Veranstaltung nicht offiziell angemeldet wurde. Eine konkrete Gefährdungslage sieht man derzeit zwar nicht, ignoriert wird die Ankündigung aber keineswegs. Die Polizisten im Außendienst wurden entsprechend informiert und sollen ein Auge auf mögliche Aktivitäten der Gruppierung haben.

Keine Unbekannten in Klagenfurt

Denn „Aktion 451“ ist in Kärnten bereits in der Vergangenheit in Erscheinung getreten. So wurde die Universität Klagenfurt in den letzten Monaten zum Schauplatz mehrerer Aktionen. Einerseits wurden dort Flyer verteilt, im Mai gelangten Mitglieder außerdem auf das Dach eines Universitätsgebäudes und brachten dort den Schriftzug ihrer Gruppierung an. Die Universität verständigte daraufhin die Polizei.

Uni und Staatsschutz reagieren

In Klagenfurt hat das Auftreten der Gruppierung inzwischen Konsequenzen. Universität, Landespolizeidirektion und das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung stehen in Kontakt und haben Maßnahmen für mehr Sicherheit am Campus vereinbart. Auch die ÖH hat die Studierenden bereits vor einigen Wochen dazu aufgerufen, aufmerksam zu sein. In den sozialen Medien appellierte sie: