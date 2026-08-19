30-Jähriger flüchtet nach Unfall – doch bald stand die Polizei vor seiner Tür

Nach einem Auffahrunfall auf der B92 fuhr ein 30-Jähriger einfach weiter und stellte seinen stark beschädigten Wagen zu Hause in die Garage. Doch dort dauerte es nicht lange, bis die Polizei vor der Tür stand.

Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt-Land war am Mittwochnachmittag, 19. August, auf der Görtschitztal Straße (B92) von Klagenfurt in Richtung Pischeldorf unterwegs. Und dann krachte es: Wie die Polizei informiert, fuhr er auf das Auto einer 60-jährigen Klagenfurterin auf. Ihr Wagen wurde am Heck stark beschädigt.

Beschädigtes Auto in Garage gestellt

Doch der 30-Jährige blieb nicht an der Unfallstelle. „Der 30-jährige setzte seine Fahrt jedoch fort und stellte sein ebenfalls stark beschädigtes Fahrzeug in seiner Garage ab“, schildert die Polizei. Die Beamten konnten den Lenker allerdings rasch ausforschen und fanden ihn bei sich zu Hause. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. „Der Führerschein wurde physisch und digital abgenommen. Der 30-jährige wurde angezeigt“, so die Polizei abschließend.