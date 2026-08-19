Besondere Ferienbetreuung: Kinder erobern Klagenfurter Kaserne

Wo normalerweise Soldaten ihren Dienst versehen, wird in diesen Sommerferien gespielt und gebastelt: 25 Kinder verbringen ihre Ferien in einer Klagenfurter Kaserne – eine Premiere beim Bundesheer.

Normalerweise sind vor allem Soldatinnen und Soldaten in der Klagenfurter Georg-Goëss-Kaserne unterwegs. In diesen Sommerferien ist das anders: Erstmals verbringen dort auch 25 Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren einen Teil ihrer Ferien. Dahinter steckt ein neues Betreuungsangebot für die Kinder von Bundesheer-Bediensteten.

Soldaten kümmern sich um Kinder

Die Ferienbetreuung ist kostenlos und richtet sich an die Kinder von Berufssoldaten und anderen Bediensteten. Um die insgesamt 25 Mädchen und Buben kümmern sich ausgebildete Kinder- und Sozialpädagoginnen – Unterstützung bekommen sie dabei von Soldatinnen und Soldaten der 7. Jägerbrigade. Mit militärischem Drill hat das Ferienprogramm allerdings wenig zu tun. Stattdessen stehen Spielen, Basteln, Sport und gemeinsame Ausflüge auf dem Programm. „Für die Berufssoldaten und Bediensteten ist dies eine große Hilfe und ein perfektes Beispiel für die optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, so das Bundesheer zur ungewöhnlichen Ferienbetreuung.