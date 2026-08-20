Filmfans aufgepasst: Open-Air-Kino beim Kinomuseum Klagenfurt

Der Verein VAKÜ lädt ab 29. August 2026 zu mehreren „Open Air Film Sessions“ beim Kinomuseum Klagenfurt nahe dem Strandband Loretto. An vier Abenden erwartet Filmfans ein vielseitiges Programm.

Der Bereich um das Kinomuseum Klagenfurt wird diesen Spätsommer zum Freiluftkino.

Der Bereich um das Kinomuseum Klagenfurt wird diesen Spätsommer zum Freiluftkino.

Filmfans aufgepasst: Der Verein zur Absicherung des kulturellen Überlebens (VAKÜ) lädt zu mehreren „Open Air Film Sessions“ beim Kinomuseum in der Klagenfurter Wilsonstraße. Die Events finden am 29. August sowie am 5., 12. und 19. September 2026 jeweils ab 20.30 Uhr statt. Am Eröffnungsabend vertont das Musiker-Duo SquarEars – bestehend aus Paul Zlattinger und Sebastian Elias Weiss – live Stummfilme mit E-Geige und Gitarre. Zudem sind die Werke „L’étoile de mer“ (1928) sowie „The Phantom of the Opera“ (1925) zu sehen.

Ausklang des Kultursommers

„Ein schöner Ausklang für diesen Kultursommer ist damit garantiert“, betont Michael Watzenig, Mitbegründer des Vereins VAKÜ. Bereits vor Vorführbeginn steht Besuchern das Museum offen, inklusive der Schau „Gemma Kino“, entstanden als Lehrforschungsprojekt mit dem Institut für Kulturanalyse bzw. dem Studiengang Angewandte Kulturwissenschaft. Falls es regnet, finden die Filmabende indoor im Kinomuseum statt.