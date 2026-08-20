Soldaten schleichen mit vorgehaltener Waffe durch Klinikum-Gebäude

Realitätsnahe Ausbildung am Areal des Klinikums Klagenfurt: Das Jägerbataillon 25 trainiert derzeit mit rund 50 Soldaten für den Ernstfall. Die AUVA stellt dem Bundesheer dafür das ehemalige Gebäude "Chirurgie Ost" bereit.

Militärübung im Klinikum Klagenfurt: Wo bald ein wichtiger Baustein der Trauma- und Orthopädieversorgung entstehen wird, probt derzeit das Bundesheer: Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) überlässt dem Klagenfurter Jägerbataillon 25 vorübergehend ein leerstehendes Gebäude am Areal des Klinikums Klagenfurt. „Dass ein derzeit nicht genutztes Gebäude vor seiner Neuentwicklung noch einen wichtigen Beitrag zur praxisnahen Ausbildung des Bundesheeres leisten kann, zeigt, wie sinnvoll öffentliche Einrichtungen ihre Ressourcen miteinander verknüpfen können“, erklärt Alexander Bernart, Generaldirektor der AUVA.

Realitätsnahe Ausbildung in urbanem Umfeld

„Unsere Soldatinnen und Soldaten müssen auf Einsätze unter unterschiedlichsten Bedingungen vorbereitet sein. Ein reales Gebäude bietet für die Ausbildung im urbanen Raum Möglichkeiten, die auf klassischen Übungsanlagen nur eingeschränkt dargestellt werden können. Unser Dank gilt der AUVA und der KABEG für die Unterstützung“, betont Oberst Alexander Raszer, Kommandant des Jägerbataillons 25 aus Klagenfurt.

KABEG begrüßt Bundesheer-Projekt

Die Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) unterstützt dies ebenfalls. „Die temporäre Nutzung durch das Bundesheer steht zugleich für das, was auch unser gemeinsames Gesundheitsprojekt prägt: Zusammenarbeit, effiziente Ressourcennutzung und organisationsübergreifende Lösungen“, so Manfred Ferch, stellvertretender KABEG-Vorstand, abschließend.