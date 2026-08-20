Mit Unterstützung von Elke Kahr: KPÖ will jetzt ins Klagenfurter Rathaus

Nach Graz und weiteren Erfolgen in österreichischen Städten nimmt die KPÖ nun Klagenfurt ins Visier. Bei der Gemeinderatswahl im Februar 2027 will die Partei erstmals den Einzug in den Klagenfurter Gemeinderat schaffen. Jetzt steht auch fest, wer die KPÖ in den Wahlkampf führen wird: Bea Samwald tritt als Spitzenkandidatin an. Die 31-Jährige wurde bei dem heutigen Gespräch in Klagenfurt an der Seite von Graz Bürgermeisterin Elke Kahr offiziell vorgestellt. Inhaltlich setzt die Klagenfurter KPÖ vor allem auf zwei Themen: leistbares Wohnen und Soziales.

Wer ist Bea Samwald?

Samwald lebt seit rund zehn Jahren in Klagenfurt und arbeitet als Sozialarbeiterin. Aufgewachsen ist sie als eines von fünf Kindern in einer niederösterreichischen Bauernfamilie. In ihrer Freizeit engagiert sie sich laut KPÖ als Selbstverteidigungstrainerin für Mädchen und Frauen. Ihre beruflichen Erfahrungen will sie nun in die Kommunalpolitik einbringen. Gerade bei ihrer täglichen Arbeit sehe sie, wie sehr hohe Mieten, unsichere Lebenssituationen und fehlende Unterstützung Menschen belasten. „Ich sehe jeden Tag, dass Klagenfurt mehr ist als der glitzernde Wörthersee. Viele kämpfen mit Schimmel in der Wohnung, undichten Fenstern oder können sich ein Leben hier nicht mehr leisten“, sagt Samwald. Genau deshalb sei sie zur KPÖ gekommen: „Weil hier nicht nur versprochen, sondern geholfen wird.“

©5 Minuten Samwald lebt seit rund zehn Jahren in Klagenfurt und arbeitet als Sozialarbeiterin.

Leistbares Wohnen soll Wahlkampfthema werden

Eine zentrale Rolle im Wahlkampf sollen die steigenden Wohnkosten spielen. Bereits im März hatte die KPÖ einen Mieternotruf in Klagenfurt eingerichtet. Bei der kostenlosen Miet- und Wohnrechtsberatung würden sich laut Partei Menschen unter anderem wegen steigender Kosten, Betriebskostenabrechnungen oder Problemen in Gemeindewohnungen melden. Besonders deutlich positioniert sich die KPÖ gegen einen möglichen Verkauf von Gemeindewohnungen. „Gemeindewohnungen sind ein wichtiges Mittel der Stadt, um die Preise am Mietmarkt niedrig zu halten“, erklärt Samwald. Zusätzlich fordert die Partei Photovoltaikanlagen auf Gemeindewohnungen, strengere Kontrollen von Airbnb-Angeboten sowie die Erhaltung leistbarer kommunaler Wohnungen, insbesondere im Stadtteil Fischl.

Elke Kahr unterstützt Klagenfurter KPÖ

Beim bevorstehenden Wahlkampf setzt die Klagenfurter Partei auch auf prominente Unterstützung aus Graz. Bürgermeisterin Elke Kahr hat gemeinsam mit Samwald die Kandidatur sowie die politischen Schwerpunkte präsentiert. Das ist strategisch wenig überraschend: Graz gilt als das mit Abstand bekannteste Beispiel für den kommunalpolitischen Erfolg der KPÖ. Nun möchte die Partei zeigen, dass ihr Modell auch in anderen Städten funktionieren kann. Samwald will dabei bewusst eine Alternative zu den etablierten Parteien anbieten. „Viele Menschen sind von den etablierten Parteien enttäuscht worden. Leider dreht sich viel bei ihnen um Macht, Geld und Karrieren“, kritisiert sie.

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KPÖ rechnet sich Chancen auf Gemeinderat aus

Die Ausgangslage hält die Partei selbst für durchaus aussichtsreich. Bei der vergangenen Klagenfurter Gemeinderatswahl lag die Wahlbeteiligung bei 52,1 Prozent. Die KPÖ sieht darin auch ein Zeichen dafür, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung von der Politik nicht mehr erreicht werde. Als Orientierung zieht die Partei das Ergebnis der vergangenen Nationalratswahl heran. Damals erhielt die KPÖ in Klagenfurt nach eigenen Angaben 1.367 Stimmen. Mit einer vergleichbaren Stimmenzahl wäre laut KPÖ bei der Gemeinderatswahl ein Mandat möglich. Ob sich diese Rechnung tatsächlich auf eine Kommunalwahl übertragen lässt, wird sich erst 2027 zeigen.

Ziel ist der Einzug ins Klagenfurter Rathaus

Bis dahin will die neue Spitzenkandidatin vor allem mit sozialen Themen punkten. Die KPÖ verweist dabei auch auf ihre jüngsten kommunalpolitischen Ergebnisse in Städten wie Innsbruck und St. Pölten. Für Samwald steht das Ziel jedenfalls fest: Die KPÖ soll nach der Wahl im Klagenfurter Gemeinderat vertreten sein und dort vor allem bei den Themen Wohnen und Soziales Druck machen. „Wir wollen als KPÖ eine Alternative auf den Stimmzettel bringen“, sagt die 31-Jährige. Ob die aus Graz bekannte Erfolgsstrategie auch in Kärntens Landeshauptstadt verfängt, entscheidet sich bei der Gemeinderatswahl im Februar 2027.