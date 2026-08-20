Corona-Förderung führte Klagenfurter Werbeagentur in den Konkurs

Über das Vermögen der "Skyblue GmbH" wurde am Donnerstag ein Konkursverfahren am Landesgericht eröffnet. Eine Corona-Förderung wurde Klagenfurter Werbeagentur zum Verhängnis.

Die geforderte Rückzahlung einer Corona-Förderung führte die Klagenfurter „Skyblue GmbH“ in die Pleite. Am Landesgericht wurde nun ein Konkursverfahren über die Werbeagentur eröffnet, deren Betreiber laut dem Kreditschutzverband von 1870 eigentlich seit zwei Jahren nicht mehr operativ tätig ist. Ein ordentliches Liquidationsverfahren zur Löschung scheiterte nun jedoch an der Forderung der Austria Wirtschaftsservice GesmbH. „Außergerichtliche Bemühungen zur Lösung dieser Causa, insbesondere das Anbieten einer Abschlagszahlung scheiterten“, heißt es vonseiten des Alpenländischen Kreditorenverbandes.

Keine Dienstnehmer betroffen

Von der Insolvenz sind sieben Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Die Passiva bewegen sich in einer Größenordnung von rund 140.000 Euro. Aktiva sind laut dem Antrag nicht vorhanden. Gläubigerforderungen können ab sofort bis zum 28. September 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden.