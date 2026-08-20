Immer mehr verletzte Wildtiere: Tierheim stößt an seine Grenzen

Von Eichhörnchen bis zu Fledermäusen: Immer mehr verletzte Wildtiere werden im TierschutzKompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt abgegeben. Der deutliche Anstieg bringt das Tierheim personell und finanziell an seine Grenzen.

Insgesamt 410 verletzte Wildtiere nahmen die Experten des TierschutzKompetenzzentrums Kärnten (TiKo) im Jahr 2025 auf – knapp ein Viertel davon, nämlich 99 Stück, transportierte die Tierrettung ein. Neben etwa 300 verschiedenen Vogelarten sowie jeweils drei Dutzend Enten, Schwänen, Igeln und Eichhörnchen fanden auch Marder, Siebenschläfer, Fleder- und Feldmäuse, Feldhasen sowie Rehe Zuflucht. Die Bilanz kann sich sehen lassen: 267 Pfleglinge konnten gesund in die Freiheit entlassen oder an eine Pflegestelle weitervermittelt werden. Doch: „Die Abgabe von Wildtieren im TiKo hat in den vergangenen Jahren rasant zugenommen und stellt unser Haus vor große personelle und finanzielle Herausforderungen. Oberstes Ziel muss die Aufklärung sein, wann ein Wildtier Hilfe braucht und wann nicht. Ich kann nur an alle Naturfreunde appellieren, sich über das normale Verhalten von Wildtieren zu informieren“, betont Anna Ofner, Präsidentin Landestierschutzverein Kärnten.

Ein Tier das sich selbst versorgt, ist nicht alleine gelassen, sondern frei. Anna Ofner, Präsidentin Landestierschutzverein Kärnten

Aus der Ferne beobachten

Wer ein Wildtier entdeckt, sollte es keinesfalls berühren und aus der Ferne beobachten: Nach mindestens 15 Minuten zeigt sich, ob das Tier Hilfe braucht. Ist das nicht der Fall, heißt es schnell abrücken – sonst trauen sich die Elterntiere nicht mehr heran. Für Auskünfte bei Unsicherheiten über eine Situation zum Thema „Wildtiere“ steht die Kärntner Jägerschaft unter der Telefonnummer 0463 511469 zur Verfügung.

Regeln für Waldbesucher und Tierliebhaber Wildtiere nicht berühren und unbedingt Abstand halten.

Keinesfalls füttern.

Nicht stören: Das Leuchten mit Taschenlampen in Höhlen, Nester etc. sollte unterlassen werden.

Ebenso wie laute Geräusche. Auf Feuerwerke und Böller verzichten!

Appell an die Bevölkerung

„Das TiKo arbeitet in Zusammenarbeit mit Tierärztinnen und Tierärzten hervorragend für das Wohl der Tiere“, lobt Bürgermeister Christian Scheider (FSP), der betont, dass auch zum Alltag der Berufsfeuerwehr Klagenfurt Wildtierrettungen zählen. „Mein Appell an die Bevölkerung: Lasst uns gemeinsam Wildtiere schützen, indem wir ihren Lebensraum respektieren und uns an gewisse Regeln halten, damit sie ungestört leben können“, so der Tierschutzreferent abschließend.