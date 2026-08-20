E-Scooter überholt Auto mit über 70 km/h: Polizei stoppt Raser-Duo

Mit mehr als 70 km/h, einer Mitfahrerin am Scooter und dann auch noch an einem Auto vorbei: Eine Polizeistreife stoppte vor einigen Tagen ein rasantes Duo in Klagenfurt.

Wie die Polizei am 20. August bekannt gab, ereignete sich der Vorfall bereits vergangenen Mittwoch. Polizisten bemerkten zur Mittagszeit auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt einen E-Scooter, auf dem gleich zwei Personen unterwegs waren. Ein 34-Jähriger lenkte, hinter ihm stand eine 31-jährige Frau.

E-Scooter beschleunigte auf über 70 km/h

An der Kreuzung mit der St. Jakober Straße bog der 34-Jährige in Richtung Ebenthal ab – und gab ordentlich Gas. Laut Polizei beschleunigte er den E-Scooter auf mehr als 70 km/h. Zum Vergleich: Handelsübliche E-Scooter, die rechtlich als Fahrräder gelten, dürfen eine Bauartgeschwindigkeit von höchstens 25 km/h erreichen. Doch damit nicht genug: Der 34-Jährige überholte mit dem Scooter auch noch ein Auto, obwohl auf diesem Straßenabschnitt ein Überholverbot gilt. Zudem ist es verboten, eine zweite Person auf einem E-Scooter mitzunehmen. Kurz darauf stoppte die Polizei das Duo. Der 34-Jährige muss nun wegen mehrerer Verkehrsübertretungen mit Anzeigen rechnen.