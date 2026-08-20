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auf dem bild von 5min.at sieht man einen e-scooter-fahrer und ein anhalte-schild.
Ein E-Scooter-Fahrer beging einige Verkehrsübertretungen in Klagenfurt.
Klagenfurt
20/08/2026
Mehr als 70 km/h

E-Scooter überholt Auto mit über 70 km/h: Polizei stoppt Raser-Duo

Mit mehr als 70 km/h, einer Mitfahrerin am Scooter und dann auch noch an einem Auto vorbei: Eine Polizeistreife stoppte vor einigen Tagen ein rasantes Duo in Klagenfurt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)
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Wie die Polizei am 20. August bekannt gab, ereignete sich der Vorfall bereits vergangenen Mittwoch. Polizisten bemerkten zur Mittagszeit auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt einen E-Scooter, auf dem gleich zwei Personen unterwegs waren. Ein 34-Jähriger lenkte, hinter ihm stand eine 31-jährige Frau.

E-Scooter beschleunigte auf über 70 km/h

An der Kreuzung mit der St. Jakober Straße bog der 34-Jährige in Richtung Ebenthal ab – und gab ordentlich Gas. Laut Polizei beschleunigte er den E-Scooter auf mehr als 70 km/h. Zum Vergleich: Handelsübliche E-Scooter, die rechtlich als Fahrräder gelten, dürfen eine Bauartgeschwindigkeit von höchstens 25 km/h erreichen. Doch damit nicht genug: Der 34-Jährige überholte mit dem Scooter auch noch ein Auto, obwohl auf diesem Straßenabschnitt ein Überholverbot gilt. Zudem ist es verboten, eine zweite Person auf einem E-Scooter mitzunehmen. Kurz darauf stoppte die Polizei das Duo. Der 34-Jährige muss nun wegen mehrerer Verkehrsübertretungen mit Anzeigen rechnen.

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