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/ ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Baugrube und Einsatzkräfte.
In Klagenfurt kam es am 19. August zu einem Arbeitsunfall.
Klagenfurt
20/08/2026
Arbeitsunfall

Böser Sturz in Klagenfurt: Arbeiter landet in Baugrube, wird verletzt

Ein Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Klagenfurt rief am Mittwochnachmittag mehrere Einsatzkräfte auf den Plan. Ein 53-jähriger Arbeiter stürzte rund zweieinhalb Meter in eine Baugrube und musste gerettet werden.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, dem 19. August, gegen 15 Uhr. Der 53-Jährige soll sich auf einer etwa zweieinhalb Meter hohen Kellermauer befunden haben, als er aus bislang unbekannter Ursache abstürzte. Der Arbeiter landete in der darunterliegenden Baugrube und blieb verletzt liegen.

Feuerwehr musste Mann aus Baugrube retten

Aufgrund der Lage des Verletzten war auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt gefordert. „Gestern musste eine Person aus einer Baugrube gerettet werden“, berichten die Einsatzkräfte am Donnerstag in den sozialen Medien. Gemeinsam mit Notarzt und Rettungsdienst wurde die Rettung vorbereitet. Dabei sei besonders darauf geachtet worden, den Verletzten möglichst sicher und schonend aus der Baugrube zu bringen. Nach Angaben der Polizei erlitt der 53-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Baugrube und Einsatzkräfte.
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Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte aus, um den Mann aus der Baugrube zu retten.
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