Frontalcrash in Klagenfurt-Land fordert zwei Schwerverletzte

Ein Abbiegemanöver endete am Donnerstagnachmittag bei Keutschach mit einem schweren Unfall, der zwei Schwerverletzte forderte.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 20. August, gegen 16.20 Uhr auf der Keutschacher Landesstraße (L97). Ein 53-jähriger Wiener war von Keutschach in Richtung Hafnersee unterwegs und wollte dort nach links auf einen Parkplatz abbiegen.

Motorrad beim Abbiegen übersehen

Dabei dürfte er jedoch nach eigenen Angaben ein entgegenkommende Motorrad, auf dem ein 78-jähriger Niederländer saß, übersehen haben. Der 78-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, Auto und Motorrad prallten frontal zusammen – mit bösen Folgen. Wie die Polizei informiert, erlitten beide Männer schwere Verletzungen.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Den Motorradfahrer versorgte zunächst der Notarzt, anschließend flog ihn der Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt. Auch der 53-jährige Autofahrer musste nach der Erstversorgung mit dem Notarztwagen ins Klinikum gebracht werden. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Keutschach am See und Reifnitz am Wörthersee mit insgesamt 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus.