Medizinischer Notfall am Steuer: Auto gerät in bedrohliche Lage

In Annabichl geriet eine Frau am Mittwoch nach einem medizinischen Notfall in eine gefährliche Lage. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt eilte ihr zu Hilfe.

Ein medizinischer Notfall am Steuer führte am Mittwoch zu einem Feuerwehreinsatz in Klagenfurt. Das Auto einer Frau blieb anschließend in einer derart ungünstigen Position stehen, dass ihn die Feuerwehr zunächst sichern musste, bevor die Frau aus dem Fahrzeug befreit werden konnte.

Lenkerin aus Auto befreit

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 19. August, in Annabichl. Um 16.28 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt alarmiert, wie ein Pressesprecher gegenüber 5 Minuten bestätigte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich die Lenkerin noch im Auto. „Der PKW kam in bedrohlicher Schräglage zum Stehen“, schildert der Sprecher die Situation vor Ort. Bevor sich die Feuerwehr um die Frau kümmern konnte, musste deshalb zunächst das Fahrzeug stabilisiert werden. Die Einsatzkräfte sicherten den Pkw mit zwei Gurten gegen ein weiteres Abrutschen.

Medizinischer Notfall führte zum Unfall

Anschließend konnte die Lenkerin sicher aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Feuerwehr übergab sie an den Notarzt, der die medizinische Erstversorgung übernahm. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr war ein medizinischer Notfall der Frau der Grund dafür, dass ihr Fahrzeug von der Straße abgekommen war.