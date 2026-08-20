KAC empfängt Ljubljana: Ein Rotjacken-Routinier muss noch zuschauen

Die Sommerpause ist vorbei: Am Freitag laufen die Rotjacken erstmals wieder zu Hause auf. Für die Fans gibt es dabei einiges zu sehen – gleich fünf Neuzugänge feiern ihr Debüt im KAC-Trikot.

Am Freitag wartet auf den KAC der erste von vier Tests binnen zehn Tagen.

Am Freitag wartet auf den KAC der erste von vier Tests binnen zehn Tagen.

Für den KAC beginnt am Freitag (21. August) die heiße Phase der Vorbereitung auf die neue Saison. Um 19.15 Uhr empfangen die Rotjacken Olimpija Ljubljana in der Heidi-Horten-Arena. Es ist das erste von vier Testspielen innerhalb von zehn Tagen, mit denen sich die Klagenfurter auf den Start in der Champions Hockey League vorbereiten.

Ein Ausfall, fünf Neuzugänge

Personell kann Headcoach Kirk Furey beinahe aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Kapitän Thomas Hundertpfund steht nach seiner schweren Unterkörperverletzung noch nicht zur Verfügung. Dafür können die Fans erstmals die fünf Sommer-Neuzugänge Will MacKinnon, Mattias Göransson, Jacob Hudson, Travis St. Denis und Jan Drozg im KAC-Trikot erleben.

KAC trifft auf alte Bekannte

Mit Ljubljana wartet gleich zum Auftakt ein namhafter Gegner. Die Slowenen stellten in der vergangenen Saison die stärkste Offensive des ICE-Grunddurchgangs und haben ihren Angriff im Sommer kräftig umgebaut. Unter anderem wechselte Luka Gomboc vom KAC zu den Grünen Drachen. Mit den Routiniers Jan Urbas und Žiga Jeglič holte Ljubljana zudem zwei erfahrene slowenische Nationalspieler zurück in die Heimat.

Drei weitere Testspiele stehen an

Nach dem Duell mit Ljubljana stehen für den KAC im August noch drei weitere Testspiele im Rahmen der erstmals ausgetragenen WellCard Trophy auf dem Programm. Dort treffen die Rotjacken auf den Milano Hockey Club, die Vienna Capitals und die University of Saskatchewan Huskies.