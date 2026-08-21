108 Stühle und arktisches Eis: Neue Kunstprojekte werden enthüllt

Die Kärntner Kulturstiftung fördert zwei Kunstprojekte mit 140.000 Euro. Ein arktisches Geschichtsprojekt und ein mobiles Holzoval aus 108 Stühlen bringen ab 2027 frische Impulse nach Kärnten.

In den Räumlichkeiten der Kärntner Sparkasse in Klagenfurt wurden am Donnerstag die Siegerprojekte des vierten Open Calls der Kärntner Kulturstiftung (KKS) präsentiert. Unter dem Leitthema „Peripherien im Wandel“ waren landesweit 64 Kunstprojekte aus den unterschiedlichsten Kunstsparten eingelangt, um neue Blickwinkel auf vermeintlich entlegene Orte zu eröffnen. Die prämierten Initiativen werden 2027 und 2028 umgesetzt. „Die beiden ausgewählten Projekte schaffen spannende künstlerische Impulse, die weit über Kärnten hinauswirken können. Ich freue mich sehr auf ihre Umsetzung“, betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) bei der Präsentation. Die Siegerprojekte werden seitens der Kulturstiftung mit insgesamt 140.000 Euro unterstützt.

Sieger stehen fest

Beide Siegerprojekte hätten mit innovativen Konzepten, großer künstlerischer Qualität und ihrem Potenzial für eine breite öffentliche Wirkung überzeugt, erklärte KKS-Vorstandsvorsitzende Monika Kircher: „Wir bedanken uns herzlich bei unserem Kuratorium, das in einem aufwendigen Verfahren eine Shortlist erstellt und mit uns gemeinsam die Siegerprojekte ausgewählt hat.“

2027 – Ein vergessenes Kapitel Geschichte

Das Siegerprojekt von Nicole Six, Paul Petritsch und Kuratorin Jeanette Pacher holt eine historische Besonderheit zurück ins Gedächtnis. Eine Insel im Franz-Josef-Land trägt seit der Nordpolexpedition von 1872 den Namen Klagenfurt. Mit Gesprächen, Fotografien, Klängen, Karten und Reiseberichten verbinden sie nun beide Orte. Den Auftakt bildet eine große Bodenzeichnung des Franz-Josef-Landes im öffentlichen Raum in Klagenfurt. „Wir wollen neue Räume für den Dialog eröffnen und zeigen, wie aus scheinbar weit voneinander entfernten Orten Austausch und neue Perspektiven entstehen können“, erklären Six und Petritsch.

2028 – Mobiles Bauwerk aus 108 Stühlen

Das zweitplatzierte Projekt „Resonanz der Gezeiten – Ein Kärntner HolzOval im Dialog mit der Welt“ macht gesellschaftlichen Wandel greifbar. Die Architekten und Forscher Stefan Breuer (Fachhochschule Kärnten) und Sebastian Hicks (Oxford Brookes University) schufen ein mobiles Holzoval aus 108 Faltstühlen als Ort für Dialog und Demokratie. Bis 2028 tourt das Konstrukt durch Kärnten, etwa nach Heiligenblut. Zudem sind Gespräche, künstlerische Beiträge und öffentliche Veranstaltungen zu ökologischen, sozialen und digitalen Veränderungen geplant.