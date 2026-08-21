SPÖ-Bürgermeister tritt 2027 erneut zur Wahl an: „Es gibt viel zu tun“

Bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Jahr 2027 geht Christian Orasch erneut als Spitzenkandidat für die SPÖ ins Rennen: „Ich bin gerne Bürgermeister, auch wenn Entscheidungen manchmal schwierig sind. Denn ich sehe jeden Tag, was unsere Arbeit für die Menschen bedeutet“, führt er seine Entscheidung aus. Der 54-Jährige ist seit 2021 im Amt.

Engagement in der Region

Seine langjährige Berufserfahrung als Planer und Bautechniker lässt er direkt in die kommunale Arbeit einfließen. Zudem engagiert sich der Politiker intensiv im Ehrenamt: Neben seiner Rolle als Vorsitzender des Sozialhilfeverbandes Klagenfurt-Land bleibt er der Freiwilligen Feuerwehr Ebenthal treu. Auch beim ASKÖ Tennis Gurnitz sowie den Fußball-Altherren Wölfe ist er sportlich aktiv.

Bürgermeister will es 2027 noch einmal wissen

„Ich weiß, dass wir finanziell keine großen Sprünge machen können. Aber es gibt viel zu tun. Ich möchte begonnene Projekte fertigbringen, neue Vorhaben ordentlich vorbereiten und für die Menschen erreichbar bleiben. Ich trete wieder an, weil ich diese Arbeit gerne mache und noch viel für Ebenthal erreichen will. Dafür bitte ich die Menschen in Ebenthal 2027 erneut um ihr Vertrauen“, so Orasch abschließend.

