Überfüllte Mistkübel? Neue Hotline leistet in Klagenfurt Abhilfe

In Klagenfurt steht der Bevölkerung ab sofort eine eigene Müll-Hotline zur Verfügung. Darüber können Verunreinigungen direkt gemeldet werden. Die von Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ) ins Leben gerufene Initiative dient als direkte Anlaufstelle für die Bürger und verzeichnet täglich bereits vier bis sechs Anfragen. „Gemeldet werden kann alles, ob Verunreinigung im Bus, ein überfüllter Mistkübel im Park oder eine Mülltonne die kaputt ist“, erklärt die Stadträtin auf Nachfrage von 5 Minuten.

©Stadtkommunikation Helge Bauer Am Foto: Stadträtin Sandra Wassermann

Ein Sprachrohr für die Bürger

Tatsächlich würden sogar andere Themen aufkommen. „Über die Müll-Hotline gab es auch schon Anfragen zu freien Stadtwohnungen“, schmunzelt Wassermann, die zeitgleich betont: „Jedes Anliegen ist bei mir richtig und wird von mir und meinem Team bearbeitet.“ Meist werden die Anliegen zusammengefasst und direkt an die richtigen Stellen weitergegeben. „Komplexere Anliegen werden direkt von uns bearbeitet und man bleibt mit dem Bürger im Austausch, bis das Thema erledigt ist“, so die Stadträtin. Klagenfurt sei eine sehr saubere Stadt. „Auch dank der hervorragenden Arbeit der Mitarbeiter von Straßenbau und Entsorgung“, lobt sie abschließend.