Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt den Lindwurm am Neuen Platz in Klagenfurt und eine übervolle Mülltonne.
Seit kurzem gibt es in Klagenfurt eine Müll-Hotline.
Klagenfurt
21/08/2026
Neues Service

Überfüllte Mistkübel? Neue Hotline leistet in Klagenfurt Abhilfe

In Klagenfurt gibt es eine neue Müll-Hotline: Bürger können unter 0664-8457912 Verschmutzungen sowie übervolle Abfalleimer direkt melden. Der Service wurde auf Initative von Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann eingerichtet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(197 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In Klagenfurt steht der Bevölkerung ab sofort eine eigene Müll-Hotline zur Verfügung. Darüber können Verunreinigungen direkt gemeldet werden. Die von Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ) ins Leben gerufene Initiative dient als direkte Anlaufstelle für die Bürger und verzeichnet täglich bereits vier bis sechs Anfragen. „Gemeldet werden kann alles, ob Verunreinigung im Bus, ein überfüllter Mistkübel im Park oder eine Mülltonne die kaputt ist“, erklärt die Stadträtin auf Nachfrage von 5 Minuten.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Klagenfurts Stadträtin Sandra Wassermann
©Stadtkommunikation Helge Bauer
Am Foto: Stadträtin Sandra Wassermann

Ein Sprachrohr für die Bürger

Tatsächlich würden sogar andere Themen aufkommen. „Über die Müll-Hotline gab es auch schon Anfragen zu freien Stadtwohnungen“, schmunzelt Wassermann, die zeitgleich betont: „Jedes Anliegen ist bei mir richtig und wird von mir und meinem Team bearbeitet.“ Meist werden die Anliegen zusammengefasst und direkt an die richtigen Stellen weitergegeben. „Komplexere Anliegen werden direkt von uns bearbeitet und man bleibt mit dem Bürger im Austausch, bis das Thema erledigt ist“, so die Stadträtin. Klagenfurt sei eine sehr saubere Stadt. „Auch dank der hervorragenden Arbeit der Mitarbeiter von Straßenbau und Entsorgung“, lobt sie abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at