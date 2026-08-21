Italienischer Zuwachs: Neues Lokal eröffnet in Waidmannsdorf

Klagenfurt bekommt Zuwachs aus der italienischen Küche: Im Stadtteil Waidmannsdorf eröffnet in genau 19 Tagen das neue Restaurant „Pastto“ und bringt damit mediterranes Flair in den ehemaligen „Balkan Arena“-Standort.

Neues Leben zieht in der Siebenhügelstraße in Klagenfurt ein. Unter der Leitung von Gastronom Tobias Poppernitsch sperrt dort am Mittwoch, dem 9. September 2026, das Restaurant „Pastto“ auf. Der Fokus des Lokals liegt auf einer italienisch angehauchten Küche. Geboten werden Nudelgerichte, wie Tortellini-, Gnocchi oder Spaghetti mit diversen Saucen-Variationen. Momentan werden auch noch Servicemitarbeiter gesucht. Zwei Teilzeit- und eine Vollzeitstelle als Kellner sind beim Arbeitsmarktservice (AMS) ausgeschrieben.