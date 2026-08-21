Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pixabay / HANSUAN FABREGAS
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Portion Spaghetti Bolognese auf einem Teller.
Anfang September eröffnet das Restaurant „Pastto“ in der Siebenhügelstraße.
Klagenfurt
21/08/2026
Ab 9. September
#goodnews

Italienischer Zuwachs: Neues Lokal eröffnet in Waidmannsdorf

Klagenfurt bekommt Zuwachs aus der italienischen Küche: Im Stadtteil Waidmannsdorf eröffnet in genau 19 Tagen das neue Restaurant „Pastto“ und bringt damit mediterranes Flair in den ehemaligen „Balkan Arena“-Standort.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Neues Leben zieht in der Siebenhügelstraße in Klagenfurt ein. Unter der Leitung von Gastronom Tobias Poppernitsch sperrt dort am Mittwoch, dem 9. September 2026, das Restaurant „Pastto“ auf. Der Fokus des Lokals liegt auf einer italienisch angehauchten Küche. Geboten werden Nudelgerichte, wie Tortellini-, Gnocchi oder Spaghetti mit diversen Saucen-Variationen. Momentan werden auch noch Servicemitarbeiter gesucht. Zwei Teilzeit- und eine Vollzeitstelle als Kellner sind beim Arbeitsmarktservice (AMS) ausgeschrieben.

Wie oft kommt bei dir italienisches Essen auf den Tisch?

Am liebsten jeden Tag – Pizza und Pasta gehen immer!
Mehrmals pro Woche, ich liebe die mediterrane Küche.
Ab und zu, wenn ich Lust darauf habe.
Selten, ich bevorzuge andere Gerichte.
Gar nicht, italienisches Essen ist nicht so mein Fall.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at