Bill Kaulitz über Detoxkur am Wörthersee: „Ich verhungere“

Tokio Hotel-Star Bill Kaulitz unterzog sich in der vergangenen Woche einer Detox-Behandlung am Wörthersee. Schon nach den ersten Tagen zog er ein kurioses Fazit.

Zehn Tage lang verbrachte der deutsche Sänger und Podcaster Bill Kaulitz Zeit am Wörthersee in Kärnten. Dabei unterzog er sich einer Detox-Behandlung – auch Entgiftungskur genannt. „Ich mache das vor allem für die bevorstehende Tour“, erklärt ein in einem TikTok-Video. „Dort will ich die beste Version von mir selbst sein.“

Handyverbot und Diät

Im Hinblick darauf fällt seine Schlussfolgerung zur Detox-Behandlung allerdings überraschend aus. „Eigentlich darf ich gar nichts!“ Zu seinem Smartphone kommt der Promi nur, wenn er gerade auf seinem Zimmer ist. Das sei jedoch nur selten vorgekommen, denn: „Der Zeitplan ist straff. Ich habe Workouts, medizinische Behandlungen und Therapien.“ Außerdem musste er sich einer speziellen Diät unterziehen. Diese schien ihm nach drei Tagen besonders zu schaffen zu machen. Seinen Fans erzählt er: „Ich verhungere!“

Kaulitz verbrachte Zeit am Wörthersee

Trotz der vielen Einschränkungen scheint Kaulitz die Kur aber durchgezogen zu haben. Am Freitag postete er ein Video, dass ihn an unterschiedlichen Orten rund um den Wörthersee zeigt. Allzu anstrengend dürfte das Programm also doch nicht gewesen sein. Immerhin blieb dem Leadsänger genug Zeit zum Lesen sowie für eine Besichtigungstour in Maria Wörth.