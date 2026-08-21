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/ ©Büro Stadträtin Wassermann
Das Bild auf 5min.at zeigt Praktikanten bei der Müllabfuhr in Klagenfurt.
Das Praktikum bei der Entsorgung erhielt im Zuge einer Befragung die Bestnote.
Klagenfurt
21/08/2026
Premiere

Sommer-Praktikum: Erstmals Frauen bei der Müllabfuhr Klagenfurt

Insgesamt zwölf Praktikanten unterstützen diesen Sommer das operative Team der Müllabfuhr. Erstmals sind zwei Frauen im Einsatz.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(224 Wörter)
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Ein Praktikum bei der Müllabfuhr erfordert volle Einsatzbereitschaft und Teamwork, zudem müssen interessierte Bewerber körperlich fit sowie wind- und wetterfest sein, heißt es von der StadtKommunikation Klagenfurt in einer Aussendung. Die Voraussetzungen und die Motivation für ein Praktikum bei der Müllabfuhr erfüllten heuer erstmalig auch zwei Frauen.

Praktikanten vergaben die Bestnote

Die zuständige Referentin Sandra Wassermann besuchte Mittwochfrüh die Praktikanten bei einem Lokalaugenschein. Das Resultat ihrer vor Ort durchgeführten Umfrage zeigt ein durchaus positives Bild: Alle Praktikanten vergaben die Bestnote, heißt es weiter. „Als Entsorgungsreferentin bin ich besonders stolz darauf, dass unsere Abteilung im handwerklichen Bereich 12 Ferialpraktikantinnen und -praktikanten beschäftigt. Die Rückmeldungen sprechen für sich: In einer Umfrage vor Ort haben unsere Praktikantinnen und Praktikanten der Müllabfuhr die Bestnote von 5 von 5 Punkten gegeben. Das zeigt, wie viel unsere jungen Kolleginnen und Kollegen von der Erfahrung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen können“, freut sich die Entsorgungsreferentin über die positive Entwicklung in der Klagenfurter Müllabfuhr.

Jugendliche sammelten Arbeitserfahrung

Die Jugendlichen, die alle bereits zuvor Arbeitserfahrung in ihren Ferien gesammelt haben, hoben insbesondere den engen Kontakt zu den erfahrenen Mitarbeitern hervor. Sie alle zeigten sich begeistert davon, praktische Erfahrungen innerhalb des Arbeitsalltages der Entsorgung zu bekommen, teilt die Stadt abschließend mit.

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