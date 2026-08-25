Klagenfurt-Urlauberin muss plötzlich 171 Euro extra für Hotel zahlen

Ein Urlaub in Klagenfurt endete für eine Italienerin mit einer teuren Überraschung. Vor Ort wurden für ihre drei Hunde plötzlich 171 Euro an Zusatzgebühren verlangt. Die Touristin kritisiert nun die mangelnde Transparenz.

Vier Tage in Klagenfurt sollten für S., zwei weitere Erwachsene und ihre drei Hunde ein entspannter Urlaub werden. Gebucht hatte die Italienerin den Aufenthalt über die Onlineplattform Booking.com für insgesamt 507 Euro. „Dass für die Vierbeiner Zusatzkosten entstehen würden, war zwar vermerkt, eine konkrete Summe wurde vorab jedoch nicht genannt“, so die Italienerin im Gespräch mit 5 Minuten. Vor Ort folgte schließlich das böse Erwachen: 19 Euro verlangte die Unterkunft pro Hund und Nacht – in Summe also 171 Euro. „Damit erhöhten sich die Kosten für den Aufenthalt allein aufgrund der Haustiere um einen Betrag, der rund ein Drittel des ursprünglich gebuchten Unterkunftspreises ausmacht“, stellt S. fest.

©zVg. / privat Die Italienerin hatte ihr drei Hunde mit dabei.

Touristin fühlt sich vor den Kopf gestoßen

Für S. unverständlich, denn für die Tiere seien keine besonderen Leistungen erbracht worden. Die Hunde schliefen laut ihr in einem mitgebrachten Körbchen. Auch Futter, Decken sowie sämtliches notwendiges Zubehör hatten die Gäste selbst mit dabei. Doch vor allem die späte Information sorgt für Ärger: Der Betrag von 171 Euro sei ihnen erst direkt vor Ort genannt worden. Laut eigenen Angaben stellte man sie vor vollendete Tatsachen – ohne die Bezahlung der Zusatzkosten hätte die Unterkunft nämlich nicht bezogen werden dürfen.

©zVg. / privat Die Hotelrechnung belegt: Die Touristin zahlte 171 Euro extra.

„Jederzeit über unsere Webseite abrufbar“

Ein Sprecher des Hotels argumentiert auf Nachfrage von 5 Minuten, dass die Mehrkosten in erster Linie den erhöhten Reinigungsaufwand decken sollen. „[Sie] sind unsererseits fair bzw. marktüblich kalkuliert.“ Und: „Unsere Haustierregeln und damit verbundene etwaige Kosten sind jederzeit, für jeden Gast, über unsere Webseite transparent abrufbar. Gerne steht auch unser Team persönlich oder telefonisch für Anfragen bereit.“

Italienerin fordert mehr Transparenz

Aus Sicht der Touristin greift der bloße Hinweis der Online-Buchungsplattform zu kurz. Dass für Mitbringsel auf vier Pfoten „zusätzliche Gebühren anfallen können“, reicht der Betroffenen nicht aus. Sie stellt klar: „Hätten wir diesen Betrag bereits bei der Buchung gekannt, hätten wir Preis und Unterkunft entsprechend vergleichen können.“ Vonseiten des Buchungsportals wird gegenüber 5 Minuten festgestellt: „Unterkünfte, die auf Booking.com ihre Zimmer zur Buchung anbieten, legen ihre Preise sowie ihre Buchungs- und Stornierungsbedingungen selbst fest. Sie sind dafür verantwortlich, diese Angaben transparent und aktuell zu halten.“ Auch wird betont: „Booking.com empfiehlt Gästen grundsätzlich, individuelle Bedingungen wie die Mitnahme von Haustieren und mögliche Zusatzkosten vor der Buchung mit der Unterkunft zu klären. So lassen sich Verfügbarkeit und Kosten vorab transparent prüfen und Angebote fair vergleichen. Im konkreten Fall waren die entsprechenden Hinweise im Inserat der Unterkunft enthalten.“

„Direkt buchen“

Der Hotelsprecher sagt wiederum: „Ich ersuche um Verständnis, dass wir keinen Einfluss auf die Formulierungen und den Buchungsprozess der Drittplattformen nehmen können. Das ist auch einer der Gründe, warum wir an unsere Hotelgäste appellieren, ‚direkt‘ zu buchen.“ Die italienische Touristin hat den Vorfall inzwischen dokumentiert und will österreichische Verbraucherstellen um Prüfung bitten.