Herbst-Programm für Kärntner Senioren: Was Klagenfurt ab September bietet

Mit einem vielfältigen Programm begleitet das städtische Seniorenbüro Klagenfurts Pensionisten durch den Herbst und Winter. Den Auftakt bildet die Infoveranstaltung „Stadt der Generationen“ am 24. September.

Im kommenden Herbst erwartet die Generation 50plus in Klagenfurt ein vielfältiges Angebot: Das Seniorenbüro der Stadt hat für den Zeitraum von September bis Dezember das neue „Mitten im Leben“-Programm präsentiert. Die Palette reicht von informativen Vorträgen zu Themen wie der „ID Austria“ oder Erster Hilfe über KMG-Busschulungen bis hin zu kreativen Handwerkskursen und Kulturführungen. Ein weiteres Highlight im Kalender ist eine Krimilesung mit ORF-Moderator Patrick Budgen. Zudem steht eine gemeinsame Fahrt mit der Koralmbahn nach Graz auf dem Plan.

Sprechtag für Senioren

Alle Informationen zu Kursen und Veranstaltungen finden sich in der neuen Seniorenbroschüre. „Unsere Generation 50plus in Klagenfurt ist heute fitter als je zuvor. Mit dem neuen Seniorenprogramm wollen wir bestmöglich dabei unterstützen, körperlich und geistig so lang wie möglich aktiv zu bleiben. Dazu bieten wir auch wieder zahlreiche Veranstaltungen, zu denen ich schon jetzt alle Interessierten herzlich einladen darf“, betont Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Ein eigener Sprechtag für Senioren mit dem Stadtchef findet am 21. Oktober ab 15 Uhr im Seniorenbüro statt.

Vielfältige Angebote

Den Auftakt macht die Infoveranstaltung „Stadt der Generationen“ am 24. September von 9 bis 14 Uhr auf dem Neuen Platz. Dort präsentieren mehr als 60 Organisationen aus den Bereichen Freizeit, Gesundheit sowie Soziales ihre vielfältigen Leistungen. Ein weiteres Highlight folgt am 8. Oktober ab 14 Uhr: das „Oktoberfest am Schiff“ mit Treffpunkt an der Anlegestelle Lido. Wer mitfahren möchte, wird gebeten, sich bis spätestens 1. Oktober beim Seniorenbüro anzumelden.