Konkursverfahren über Klagenfurter Gastronomiebetrieb eröffnet

Der AKV EUROPA und der KSV1870 berichten über die Eröffnung eines Konkursverfahrens über das Unternehmen.

Über ein Klagenfurter Gastronomieunternehmen wurde laut AKV EUROPA und KSV1870 das Konkursverfahren eröffnet.

Über ein Klagenfurter Gastronomieunternehmen wurde laut AKV EUROPA und KSV1870 das Konkursverfahren eröffnet.

Über das Vermögen der El Engino Gastronomie GmbH mit Sitz in Klagenfurt ist ein Konkursverfahren eröffnet worden. Wie der AKV EUROPA und der KSV1870 übereinstimmend berichten, erfolgte die Eröffnung des Verfahrens auf Antrag von Gläubigern.

Aktiva und Passiva unbekannt

Das Klagenfurter Unternehmen betreibt ein Cafe-Restaurant sowie eine Pizzeria. Konkrete Angaben zum Vermögen sowie zum Ausmaß der Verbindlichkeiten liegen den Gläuberschutzverbänden derzeit noch nicht vor, heißt es in einer Aussendung.

Zwei Mitarbeiter betroffen

Nach Angaben des AKV EUROPA sind zwei Mitarbeiter betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Leopold Wagner bestellt. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung wurden für den 22. Oktober 2026 anberaumt.