Leistbarer Wohnraum: Stadtpolitik unterstützt Anliegen der Gewerkschaftsjugend

Die Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) fordert im Rahmen der Kampagne „Wohntraum? Träum weiter!“ einen wirksamen Mietpreisdeckel für junge Menschen, mehr geförderte Startwohnungen, den Ausbau des sozialen Wohnbaus sowie leistbare Erstfinanzierungen für das erste Eigenheim.

Die Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) fordert im Rahmen der Kampagne „Wohntraum? Träum weiter!“ einen wirksamen Mietpreisdeckel für junge Menschen, mehr geförderte Startwohnungen, den Ausbau des sozialen Wohnbaus sowie leistbare Erstfinanzierungen für das erste Eigenheim.

Vizebürgermeister Ronald Rabitsch und Stadträtin Constance Mochar trafen den ÖGB-Landesjugendsekretär Michael Linder zu einem Gespräch, um Möglichkeiten zu erörtern, den Forderungen der Österreichischen Gewerkschaftsjugend gerecht zu werden.

„Wohntraum? Träum weiter!“

Lehrlinge, junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger stehen auf dem heutigen Wohnungsmarkt vor massiven Herausforderungen: Die Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) fordert im Rahmen der Kampagne „Wohntraum? Träum weiter!“ einen wirksamen Mietpreisdeckel für junge Menschen, mehr geförderte Startwohnungen, den Ausbau des sozialen Wohnbaus sowie leistbare Erstfinanzierungen für das erste Eigenheim. „Wohnen darf für junge Menschen kein unbezahlbarer Luxus werden. Wenn Auszubildende und Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger vor schier unlösbaren Hürden stehen, eine eigene Wohnung zu finden, ist das ein Alarmsignal für unsere Gesellschaft. Wir müssen als Stadt sicherstellen, dass Klagenfurt für die Jugend lebenswert und leistbar bleibt. Deshalb unterstützen wir die Anliegen und Forderungen der Gewerkschaftsjugend voll und ganz“, betont Jugendreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch.

Umfrage zur Wohnsituation

„Es geht um die Zukunft unserer Jugend. Steigende Mieten und hohe Einstiegskosten dürfen kein Hindernis für ein eigenständiges Leben sein. Wir stehen hier geschlossen an der Seite der jungen Menschen“, versichert Stadträtin Constance Mochar im Gespräch. Im Rahmen der Kampagne gibt es eine Umfrage zur Wohnsituation, an der sich interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie alle jungen Menschen beteiligen und die dazugehörige Petition unterstützen können.