KMG-Busse wieder auf Kurs: Doch ab Montag folgt neue Umleitung

Die Bauarbeiten in der St. Ruprechter Straße enden früher als gedacht. Die KMG-Busse fahren ab Mittwoch wieder gewohnt, doch ab Montag sorgt eine neue Einbahn für Umleitungen.

Ab Montag führt eine neue Einbahn in der Sterneckstraße zu Umleitungen.

Ab Montag führt eine neue Einbahn in der Sterneckstraße zu Umleitungen.

In Klagenfurt sind die seit Anfang Juni andauernden Bauarbeiten in der St. Ruprechter Straße früher als geplant abgeschlossen. Die stadtauswärtige Einbahnregelung wird bereits ab Mittwoch, dem 26. August, wieder aufgehoben.

Ursprünglich bis Mitte September

Ursprünglich sollten die Arbeiten bis Mitte September dauern. Mit der Aufhebung fahren die KMG Busse der Linien 4, 6, 8 und 9 wieder ihren gewohnten Kurs. Zudem wird auch die Haltestelle Messe Ost ab Mittwoch wieder regulär bedient.

Neue Umleitung ab Montag

Auf die Fahrgäste wartet jedoch direkt die nächste Änderung im Busnetz: Ab Montag, dem 31. August, um 7 Uhr wird die Sterneckstraße aufgrund von Grabungsarbeiten zur Einbahn umfunktioniert. Dies hat Auswirkungen auf die Linie 20: Sie fährt in dieser Zeit in Richtung Heiligengeistplatz eine Umleitung über die Ferdinand-Jergitsch-Straße, die Radetzkystraße und die Ursulinengasse. Die Haltestelle Lerchenfeldstraße kann stadteinwärts während der Bauarbeiten nicht bedient werden. Die Umleitung dauert voraussichtlich zwei Wochen.

©STW

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2026 um 17:03 Uhr aktualisiert