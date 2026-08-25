Suchtgift von Slowenien nach Kärnten gebracht: Mann vor Gericht

Ein Mann muss sich wegen des mutmaßlichen Einführens und Verkaufs mehrerer Drogen vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten.

Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.

Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.

Wegen des mutmaßlichen Einführens und gewinnbringenden Verkaufs verschiedener Suchtgifte muss sich am Dienstag, dem 1. September, ein erwachsener Mann vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten.

Kokain, Cannabis und Ecstasy

Laut Verhandlungsspiegel wird dem Angeklagten zur Last gelegt, im Lavanttal mindestens 255 Gramm Kokain über den Grenzübergang Lavamünd von Slowenien nach Österreich gebracht zu haben. Zudem soll er mit illegalen Substanzen gehandelt haben: Ihm wird der gewinnbringende Verkauf von 489 Gramm Kokain, 200 Gramm Cannabiskraut sowie 120 Ecstasy-Tabletten an Dritte vorgeworfen.

Zwei Stunden Verhandlungsdauer

Die Verhandlung vor dem zuständigen Schöffengericht ist auf eine Dauer von zwei Stunden anberaumt. Bis zu einer allfälligen rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2026 um 21:45 Uhr aktualisiert