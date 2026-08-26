Skip to content
Region auswählen:
/ ©Egon Rutter
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Veranstaltung.
Wir haben die besten Bilder der Veranstaltung für dich zusammengefasst.
Pörtschach am Wörther See
26/08/2026
Bilderserie

Fotogalerie: Das Rosenfest brachte Lebensgefühl der 70er-Jahre nach Pörtschach

Das Rosenfest im Balance Hotel Pörtschach brachte glamouröses 70er-Jahre-Flair nach Kärnten.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Beim Rosenfest im Balance Hotel in Pörtschach drehte sich alles um das Motto „Saturday Night Fever“ und das unverwechselbare Lebensgefühl der 70er-Jahre. Die Gäste erlebten einen schwungvollen, lockeren und zugleich raffinierten Abend mit viel Glamour, Musik und ausgelassener Stimmung.

Die besten Bilder zum Event

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Veranstaltung.
©Egon Rutter

Charme der 70er-Jahre

Für besondere Höhepunkte sorgten die Stargäste Jaqueline Braun, Ricardo Greco, Lilly Krainz, Tommy R. und Mark Braun, die mit ihren Auftritten das Publikum begeisterten. Zwischen Rosen, Disco-Flair und dem Charme der 70er-Jahre wurde gefeiert, getanzt und gelacht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at