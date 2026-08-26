/ ©Egon Rutter
Fotogalerie: Das Rosenfest brachte Lebensgefühl der 70er-Jahre nach Pörtschach
Das Rosenfest im Balance Hotel Pörtschach brachte glamouröses 70er-Jahre-Flair nach Kärnten.
Beim Rosenfest im Balance Hotel in Pörtschach drehte sich alles um das Motto „Saturday Night Fever“ und das unverwechselbare Lebensgefühl der 70er-Jahre. Die Gäste erlebten einen schwungvollen, lockeren und zugleich raffinierten Abend mit viel Glamour, Musik und ausgelassener Stimmung.
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Charme der 70er-Jahre
Für besondere Höhepunkte sorgten die Stargäste Jaqueline Braun, Ricardo Greco, Lilly Krainz, Tommy R. und Mark Braun, die mit ihren Auftritten das Publikum begeisterten. Zwischen Rosen, Disco-Flair und dem Charme der 70er-Jahre wurde gefeiert, getanzt und gelacht.
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