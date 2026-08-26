Staatsanwaltschaft stellt Teile der Ermittlungen gegen Scheider ein

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat hinsichtlich einer Reihe gravierender Anschuldigungen das Ermittlungsverfahren eingestellt, heißt es weiter. Betroffen waren teils schwere strafrechtliche Anschuldigungen, die nahezu alle anonym gehalten und politisch motiviert waren. Konkret standen unter anderem folgende Sachverhalte im Raum: Untreue, Missbrauch der Amtsgewalt, Verletzung des Amtsgeheimnisses sowie die versuchte Begehung bestimmter strafbarer Handlungen unter Ausnützung einer Amtsstellung. Bei einem Teil der gegen den Bürgermeister erhobenen Vorwürfe stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein.

Staatsanwaltschaft stellt wesentliche Vorwürfe ein

„Über einen langen Zeitraum wurden eindeutig aus politischen Motiven schwerwiegende strafrechtliche Vorwürfe erhoben, öffentlich diskutiert und damit auch meine Person und meine Amtsführung massiv belastet. Jetzt zeigt sich Schritt für Schritt, was von einem wesentlichen Teil dieser Anschuldigungen übrigbleibt: Die Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein oder sieht mangels entsprechender Voraussetzungen überhaupt von Ermittlungen ab“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider.

„Den noch offenen Punkten sehe ich mit Ruhe und Zuversicht entgegen“

„Politische Auseinandersetzung gehört zu einer Demokratie. Wenn jedoch permanent mit Anzeigen, Verdächtigungen und schwersten strafrechtlichen Vorwürfen gearbeitet wird, entsteht sehr schnell eine öffentliche Vorverurteilung. Die nunmehrigen Entscheidungen zeigen, dass zwischen einer erhobenen Anschuldigung und einem tatsächlich nachweisbaren strafbaren Verhalten ein erheblicher Unterschied besteht.“ Für Scheider ist damit ein weiterer wesentlicher Schritt zur Aufarbeitung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe erfolgt, heißt es weiter. „Ich habe immer gesagt, dass ich volles Vertrauen in die unabhängige Justiz habe. Dieses Vertrauen bestätigt sich. Sachliches, korrektes und verantwortungsbewusstes Arbeiten hält auch einer noch so intensiven Prüfung stand. Viele der besonders schwerwiegenden Anschuldigungen sind mittlerweile vom Tisch. Den noch offenen Punkten sehe ich daher weiterhin mit Ruhe und Zuversicht entgegen.“

„Anzeige ist noch kein Beweis für ein Fehlverhalten“

Gleichzeitig warnt der Bürgermeister davor, strafrechtliche Anzeigen als Instrument der politischen Auseinandersetzung zu missbrauchen. „Eine Anzeige ist noch kein Beweis für ein Fehlverhalten. Trotzdem bleibt öffentlich oft zunächst nur die Schlagzeile hängen. Wenn sich Monate oder Jahre später herausstellt, dass Vorwürfe nicht nachweisbar sind oder nicht einmal einen ausreichenden Anfangsverdacht begründen, erhält das leider häufig wesentlich weniger Aufmerksamkeit. Umso wichtiger ist es, auch über diese Entscheidungen mit derselben Deutlichkeit zu informieren.“