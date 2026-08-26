Mehrere Stromausfälle in Klagenfurt-Land: „Arbeiten an der Behebung“

Im Bezirk Klagenfurt-Land gibt es derzeit mehrere Stromausfälle. Eine 5-Minuten-Leserin wandte sich an die Redaktion, dass es dazu gegen 13 Uhr kam.

Auch die Störungskarte der „Kärnten Netz“ zeigt um den Wörthersee im Bereich von Bad Saag, Sekull, Töschling, Winklern bis Pritschitz mehrere Störungen an. Wir haben nachgefragt.

Ursache aktuell noch unklar

Wie Josef Stocker, Sprecher der Kärnten Netz auf Nachfrage von 5 Minuten mitteilt, gibt es derzeit mehrere Stromausfälle. Die Kärnten Netz „arbeitet derzeit schon an der Behebung.“ Wieviele Haushalte betroffen sind und was die genaue Ursache für die Ausfälle ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Weitere Informationen folgen.

#Update: Circa 1.500 Haushalte betroffen

Wie Stocker gegenüber 5 Minuten um 13.45 Uhr informiert, sind derzeit rund 1.500 Kunden betroffen. „Die exakte Ursache wissen wir noch nicht, wahrscheinlich ein Kabelfehler“, so der Sprecher der Kärnten Netz. Aktuell wird umgeschalten, und „es dürfte recht rasch gelingen, die Kunden wieder zu versorgen“, heißt es von Stocker abschließend.

Baum auf Leitung geschlägert

Wie Stocker zudem mitteilt, ist einer der Fehler, der zu dem Stromausfall geführt hat mittlerweile bekannt. Ein Baum dürfte auf eine Leitung geschlägert worden sein und zwar bei Rennweg. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 14:01 Uhr aktualisiert