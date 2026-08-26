Die Welt hinter den Polit-Kulissen: Parlaments-Insiderin packt aus

Für Aufhorchen sorgt nun eine Digitalexpertin des österreichischen Parlaments. Am 31. August 2026 veröffentlicht Shejla Baltić nämlich ihren Debütroman und der erzählt nicht nur von der politischen Stimmung im Land ...

Auf 224 Seiten nimmt Shejla Baltić ihre Leser ab 31. August 2026 mit in die Welt der Politik. Die gebürtige Klagenfurterin arbeitet inzwischen selbst als Digitalexpertin für politische Kommunikation im österreichischen Parlament in Wien und weiß ganz genau, wovon sie spricht. Kein Wunder also, dass sich ihr Debütroman „Von blauen Vögeln“ inmitten der „Todeszone der Spitzenpolitik“ abspielt.

Wenn politische Fronten verschwimmen

Und es wird spannend, denn: „Im Zentrum der Macht kann ein falscher Schritt eine ganze Karriere beenden.“ Das Buch erscheint im Leykam Verlag und dreht sich um Mia, die im Kommunikationsbüro einer roten Spitzenkandidatin arbeitet. Sie ist jung, ehrgeizig und weiß genau, was sie wie tun muss, um ihre Ziele zu erreichen. Doch dann trifft sie einen der Blauen und die Begegnung bringt nicht nur Mias Welt ins Wanken …