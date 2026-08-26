Ein Vierteljahrhundert im Einsatz: Lebensretter aus der Luft

Die ARA Flugrettung hat ihren Unternehmenssitz am Flughafen Klagenfurt und ist damit seit vielen Jahren eng mit dem Standort verbunden. Zum Jubiläum wird daher herzlich gratuliert. „Wir schätzen die langjährige und partnerschaftliche Zusammenarbeit und den wichtigen Beitrag der ARA zur medizinischen Versorgung der Menschen in Kärnten und darüber hinaus“, betont Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt. Seit ihrem Bestehen bildet die ARA Flugrettung ein zentrales Element im Kärntner Rettungssystem. Die Mannschaft rückt zu verschiedensten Einsätzen aus und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur Versorgung von Menschen in akuten Notlagen.

25 Jahre ARA Flugrettung

„Um unserer Mission, Menschenleben zu retten, bestmöglich nachkommen zu können, ist ein professionelles Umfeld von größter Bedeutung. Dazu zählt natürlich auch eine zeitgemäße Verwaltungsinfrastruktur. Mit dem Klagenfurt Airport finden wir diesbezüglich perfekte Rahmenbedingungen vor“, erklärt Thomas Jank, Geschäftsführer der ARA Flugrettung. Das Unternehmen kooperiert auch mit dem Kärntner Roten Kreuz und gehört zur DRF-Gruppe. In Österreich betreibt die ARA Flugrettung aktuell drei Standorte in Fresach, am Nassfeld sowie in Reutte in Tirol. Alarmiert werden die drei Notarzthubschrauber ausschließlich durch die jeweiligen Landesleitstellen.