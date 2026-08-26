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Ein Bild auf 5min.at zeigt Amira Aly.
Das neue Podcast-Format von Amira Aly sorgt für Wirbel.
Kärnten
26/08/2026
Diskussionen im Netz
Social Media

„Zum Einschlafen“: Amira Aly erntet Kritik nach Podcast-Neustart

Der Podcast-Neustart der Moderatorin Amira Aly spaltet die Gemüter der Fans. Nicht alle reagieren darauf mit Begeisterung.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(242 Wörter)
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Die Moderatorin Amira Aly überraschte nach einer vorübergehenden Podcast-Pause mit einem frischen Format. Unter dem Titel „Amira + 1“ plant sie, den Zuhörern noch tiefere Einblicke in ihren Alltag zu gewähren. Das Vorhaben stößt jedoch auf gespaltene Reaktionen: Während einige gespannt sind, weht ihr in den Kommentarspalten auch Gegenwind entgegen.

Heftige Kritik

Mehere Social-Media-User werfen der gebürtigen Kärntnerin vor, den neuen Podcast für Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner Oliver Pocher zu nutzen. Auch ohne explizite Nennung seines Namens sei für die Hörerschaft klar, wer gemeint ist. So wird etwa kommentiert, dass sie „Oli-Bashing“ betreiben würde. Und: „Wow, hat sie jetzt ernsthaft eine neue Plattform, um über Oli zu lästern?

Moderatorin spaltet die Gemüter

Einige Stimmen äußern außerdem Skepsis bezüglich des Mehrwerts des neuen Projekts. Konkret heißt es: „Yeah, die Podcasterin zum Einschlafen ist wieder da.“ Es wird hinterfragt, ob überhaupt noch neue Inhalte geboten werden können. Zudem wird die Beständigkeit des Formats angezweifelt: „Mal sehen wie lange es diesmal hält“ sowie „Und für wie lange diesmal?“ ist zu lesen. Natürlich gibt es auch positive Wortmeldungen. So heißt es unter anderem: „Ich freue mich schon riesig auf die neuen Folgen. Du hast mir echt gefehlt.“ Außerdem wurde kommentiert: „You go girl!“ Medienberichten zufolge wurde die Kommentarfunktion unter den Beiträgen einstweilen eingeschränkt.

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