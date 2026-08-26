IKEA-Schnäppchenjagd: 35 Minitaschen werden in Klagenfurt versteckt

In den kommenden Tagen verwandelt sich Klagenfurt in ein Suchgebiet für Schnäppchenjäger. IKEA verteilt im Zeitraum vom 27. August bis 1. September sowie zwischen dem 6. und 10. September exakt 35 Mini-FRAKTA-Taschen im Stadtgebiet. Die Kärntner Landeshauptstadt ist damit Teil einer bundesweiten Werbekampagne mit 500 Verstecken in sechs österreichischen Städten, zu denen auch Wien, Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck gehören. 5 Minuten berichtete. Hinweisspuren gibt es teilweise auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens.

Schatzsuche in Klagenfurt

Jede aufgespürte Mini-Tasche enthält einen Gewinn, beispielsweise Wertgutscheine für das Einrichtungshaus oder das Schwedische Restaurant. Eine besondere Rolle nehmen übrigens gelbe Taschen ein: Sie qualifizieren für das Event „Füll die FRAKTA“, bei dem Teilnehmende innerhalb von zehn Minuten eine große Tasche nach Belieben im Möbelhaus füllen und den Inhalt mitnehmen dürfen. Nach der Outdoor-Aktion wechselt das Geschehen am 4. und 5. sowie am 11. und 12. September in die Einrichtungshäuser. Im Rahmen der dortigen „Schaff Platz Tage“ stehen erneute Suchaktionen sowie diverse Mitmachangebote auf dem Programm.