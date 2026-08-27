1.000. Geburt: Er ist das Jubiläumsbaby im ELKI

Das Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) am Klinikum Klagenfurt am Wörthersee feiert einen besonderen Meilenstein. Am 24. August erblickte der kleine Louis Simon das Licht der Welt - die insgesamt 1.000. Geburt heuer.

UM 9.35 Uhr machte Louis Simon den ersten Schrei. 3855 Gramm bringt der kleine Erdenbürger auf die Waage. Dazu ist er 52 Zentimeter groß. Das Besondere: Seine Geburt war die 1.000. in diesem Jahr im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee.

Große Freude im ELKI

Die Freude bei Familie und Mitarbeitern war groß, sagen Arzt Stefan Hinterberger und die dienstführende Hebamme Karin Lagger. Dem Team, bestehend aus Ärzten, Hebammen und Mitarbeitern der Pflege, ist es besonders wichtig vor, während aber auch nach der Geburt auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Das zeigt sich auch bei der Geburt, denn Mama Elena K. entschied sich für eine Wassergeburt. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl das Kind im Arm zu halten, das man vorher im Bauch gespürt hat! Einfach traumhaft“, sagt die junge Mama. Und Papa Julian S. ergänzt: „Wir freuen uns sehr auf das Leben als kleine Familie!“ Für sie ist es das erste Kind.

Jährlich kommen rund 1.700 Babys im Klinikum zur Welt

An der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe kümmern sich rund 40 Hebammen und 20 Ärzte um die jungen Familien. Bei dieser Geburt hatte Hebamme Sofia Ruttnig tatkräftige Unterstützung von Hebammenstudentin Magdalena Frohnwieser. Das zeigt auch, dass die praxisnahe Ausbildung aller Berufsgruppen einen hohen Stellenwert hat, heißt es in einer Aussendung. Jährlich kommen im Klinikum Klagenfurt rund 1.700 Babys zur Welt. Das Team freut sich schon seit Jahren im August über die 1000. Geburt.

„Trotz sinkender Geburtenzahlen in Österreich …“

„Trotz sinkender Geburtenzahlen in Österreich sind bei uns die Zahlen stabil“, blickt Hinterberger in die Statistik. Was alle besonders freut: Immer mehr Frauen präferieren wieder eine Spontangeburt. „Hier setzen auch unsere Informationsveranstaltungen oder die Hebammensprechstunde an. Durch eingehende Beratung können viele Ängste abgebaut werden“, so die leitende Hebamme Christina Kulle.