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/ ©Günther Mallweger
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Wörthersee-Ostbucht.
Das Projekt "Cool Down Klagenfurt" soll künftig der Hitzebelastung entgegenwirken.
Klagenfurt
27/08/2026
"Cool Down"

Parkgebühren in der Ostbucht sollen künftig in Stadtkühlung fließen: Bäume und Co.

Rund 50 Prozent der Parkgebühren in der Ostbucht, sollen nun in Projekte zur Stadtkühlung fließen, um der Hitzebelastung entgegen zu steuern. Ein Konzept dazu wurde kürzlich präsentiert.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
2 Minuten Lesezeit(315 Wörter)
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Bereits bis zum 1. August verzeichnete Klagenfurt 33 Tage Tage über der 30-Grad-Marke. Nun reagiert Vizebürgermeister Stadtplanungsreferent Ronald Rabitsch mit einem Investitionsprogramm auf die zunehmende Hitze: „Cool Down Klagenfurt“.

Circa 600.000 Euro jährlich für Kühlung und Co.

Kern des Modells sei die Zweckbindung von 50 Prozent der Parkgebühren in der Ostbucht, dabei handelt es sich um circa 600.000 Euro jährlich. Diese sollen künftig direkt in Kühlung, Begrünung und Entsiegelung fließen. Rabitsch möchte dafür einen eigenen „Hitzeschutzfonds“ gründen.

„Klagenfurt bis 2030 zur Vorzeigestadt beim Hitzeschutz“

„Mein klares Ziel ist es, Klagenfurt bis 2030 zur Vorzeigestadt beim Hitzeschutz zu machen. Mindestens 1.000 zusätzliche Bäume, mehr Trinkwasserbrunnen, kühle Zonen und klimatisierte Pflegeheime/Schulen sind kein politischer Wunsch, sondern eine absolute Notwendigkeit für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Bevölkerung“, so Rabitsch in einer Aussendung. Zur Umsetzung wird ein Gremium unter der Leitung der Abteilung Stadtplanung im Rahmen der Arbeitsgruppe „PUM – Planung, Umwelt, Mobilität“ eingerichtet, zusätzlich soll auch die Expertise aus dem Stadtgartenamt, sowie der Abteilung Soziales einfließen.

„Wer in der Ostbucht parkt, … hilft die Stadt abzukühlen“

Der zentrale Gedanke sei, so Rabitsch weiter: „Wer in der Ostbucht parkt (ca. 50 Prozent nicht in Klagenfurt wohnhaft), hilft direkt mit, die Stadt abzukühlen. Wir wandeln Parkgebühren gezielt in Schatten, Begrünung und Lebensqualität um. Das verbessert das Stadtklima und belebt unsere Innenstadt nachhaltig.“ Das Konzept soll in der nächsten Stadtsenatssitzung diskutiert werden. Abschließend heißt es von Rabitsch: „Das Projekt ‚Cool Down Klagenfurt‘ ist direkte Wirtschaftsförderung: Wenn wir Plätze entsiegeln und für angenehme Temperaturen in der Innenstadt sorgen, steigern wir die Aufenthaltsqualität spürbar. Davon profitieren unsere Klagenfurterinnen und Klagenfurter genauso wie die Gastronomie und der Handel durch mehr Besucherfrequenz.“

Das Bild auf 5min.at zeigt Ronald Rabitsch.
©Nicolas Zangerle
Vizebürgermeister Stadtplanungsreferent Ronald Rabitsch reagiert mit einem Investitionsprogramm auf die zunehmende Hitze: „Cool Down Klagenfurt“.
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