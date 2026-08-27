Neubau: Millioneninvestition in das Strandbad Klagenfurt

Die Stadtwerke Klagenfurt investieren rund 5,6 Millionen Euro in den Neubau der Gastronomie- und Sanitäranlagen. Die Eröffnung folgt mit der Badesaison 2027. Zudem wird die Gastronomie neu ausgeschrieben.

In die Jahre gekommen ist der Mitteltrakt im Strandbad Klagenfurt, welcher derzeit Raum für Kiosk, SB-Gastronomie, Sanitäranlagen sowie Veraltungsräumlichkeiten bietet. Hinzu kommt die dringende Notwendigkeit das Gebäude hochwassersicher zu machen, teilen die Stadtwerke in einer Aussendung mit. Deshalb hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Klagenfurt einem Neubau des Mitteltrakts und dem dafür notwendigen Investitionsvolumen zugestimmt.

Bauarbeiten beginnen mit Ende der Badesaison 2026

Den Klagenfurter und Gästen eine leistungsfähige und moderne Infrastruktur für ein einzigartiges Freizeit- und Badeerlebnis zu bieten, ist die Grundlage für die Weiterentwicklung der STW-Strandbäder und damit auch des Neubaus des Mitteltraktes im Strandbad Klagenfurt, heißt es weiter. Die Bauarbeiten beginnen mit Ende der Badesaison im Oktober 2026. Die Fertigstellung ist rechtzeitig für zur Badesaison im kommenden Jahr geplant. Der Neubau wird so umgesetzt, dass einerseits das bestehendes Hochwasser-Risiko berücksichtig wird und andererseits ein bauliches Gesamtkonzept entsteht.

Investitionskosten für den Mitteltrakt: Rund 5,6 Millionen Euro

Denn das Erscheinungsbild des neuen Mitteltraktes lehnt sich an den bereits erfolgten Umbau des Kabinentrakts im Süden des Strandbads sowie dem neuen Gastronomie- und Rezeptionsgebäude des Campingplatzes Klagenfurt an, wird mitgeteilt. In das neue Campingplatzgebäude investierten die Stadtwerke bereits drei Millionen Euro. Die Investitionskosten für den neuen Mitteltrakt belaufen sich auf rund 5,6 Millionen Euro.

Neuester Stand der Technik

Neben einer modernen Architektur werden vor allem die Gastronomie-Einrichtung sowie die Sanitäranlagen auf den neuesten Stand der Technik gebracht, wird weiter mitgeteilt. Der Sanitärtrakt werde zudem im Zuge des Neubaus winterfest gemacht. Damit wird der Grundstein für einen allfälligen Ganzjahresbetrieb, welcher im Zuge der Entwicklung der Ostbucht und der Positionierung der Strandbäder bzw. des Campingplatzes zukunftsweisend sein kann, gelegt, heißt es.

Gastronomie wird neu ausgeschrieben

Der aktuelle Gastronomiepächter verfügt über einen bestehenden Pachtvertrag bis zum Saisonende 2026. Für die Saison 2027 sowie die Folgeinvestitionen erfolgt eine Neuausschreibung. Interessierte Gastronomen können sich über die Ausschreibungsplattform der Stadtwerke bewerben.