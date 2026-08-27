Ballettzentrum Klagenfurt feiert zehnjähriges Bestehen

Ein Abend voller Tanz, Emotion und magischer Zirkusatmosphäre erwartete am gestrigen Mittwoch die Gäste der Charity Veranstaltung im Park des Diözesanhauses. Organisiert wurde das Sommerballett vom Ballettzentrum Klagenfurt in Zusammenarbeit mit dem Zirkus Dimitri. Unter den Anwesenden befand sich auch Bürgermeister Christian Scheider, der dem Ballettzentrum für seine Verdienste und Leistungen im künstlerischen und sportlichen Bereich, insbesondere aus Anlass seines 10-jährigen Bestehens, eine Dank- und Anerkennungsurkunde verlieh, heißt es in einer Aussendung der StadtKommunikation.

„Bereits seit einem Jahrzehnt wertvoller Bestandteil“

„Das Ballettzentrum Klagenfurt ist bereits seit einem Jahrzehnt wertvoller Bestandteil des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens unserer Stadt. Die Aufführung zugunsten der Kinderkrebshilfe gemeinsam mit dem Zirkus Dimitri verbindet die Freude an der Kunst mit gelebter Solidarität. Es ist mir eine große Freude, im Namen der Landeshauptstadt Klagenfurt Dank und Anerkennung auszusprechen und wünsche auch für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute“, so Bürgermeister Christian Scheider. Innerhalb der Sondervorstellung wurde die Eleganz des Balletts mit der Magie der Zirkuswelt verbunden, heißt es weiter. Der Reinerlös des Abends kam hierbei der Kärntner Kinderkrebshilfe zugute, ganz nach dem Motto der Veranstaltung: Manege frei für den guten Zweck!