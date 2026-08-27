Ab 2027: Stadtwerke übernehmen Strandbad Maiernigg wieder selbst

Mit der Übernahme des Badebetriebs wird auch die Gastronomie neu ausgeschrieben, heißt es vonseiten der Stadtwerke. Ziel sei es, die Weiterentwicklung des Standorts langfristig abzusichern und den Gästen in allen drei Bädern der Stadtwerke Klagenfurt ein einheitlich hohes Qualitäts- und Serviceangebot zu bieten.

Darum kommt es zur Übernahme

Ein wesentlicher Grund für die Entscheidung seien die geplanten Investitionen in die Infrastruktur des Strandbads Maiernigg. Erneuert bzw. modernisiert werden Kabinentrakte, Liegebereiche und Gastronomie, heißt es weiter. Ein weiterer wichtiger Grund der Neuorientierung liege in den Synergie-Effekten, die zukünftig mit dem Strandbad Klagenfurt und dem Loretto Bad genutzt werden sollen. Mit der Rückkehr zum Eigenbetrieb wollen die Stadtwerke Klagenfurt das Strandbad Maiernigg als wichtigen Freizeit- und Erholungsstandort langfristig weiterentwickeln und gleichzeitig die vorhandenen Potenziale bestmöglich nutzen, wird mitgeteilt.

Gastronomie wird neu ausgeschrieben

Auch die Gastronomie wird im Zuge der Neuausrichtung neu ausgeschrieben. Damit soll ab 2027 ein neues gastronomisches Angebot geschaffen werden, das den Ansprüchen der Badegäste entspricht und das Gesamterlebnis im Strandbad Maiernigg ergänzt, heißt es in der Aussendung weiter. Der Vertrag mit dem langjährigen Pächter wird zu Jahresende aufgelöst. Die Stadtwerke Klagenfurt bedanken sich beim bisherigen Pächter für sein Engagement und die langjährige Zusammenarbeit, wird abschließend betont. Bewerbungen können über die die online Plattform abgegeben werden.