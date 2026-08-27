EC-KAC empfängt die Vienna Capitals in Klagenfurt

Die Rotjacken starteten gut in die Pre-Season: Auf seinen 3:2-Sieg gegen Olimpija Ljubljana am vergangenen Freitag ließ Österreichs Rekordmeister am Dienstag zum Auftakt der WellCard-Trophy einen 2:0-Erfolg gegen den Milano Hockey Club folgen, heißt es vonseiten des Vereins.

Nächstes Duell in Klagenfurt

Bemerkenswert in den ersten beiden Testspielen sei einerseits, dass ihnen jeweils über 2.000 Fans beiwohnten, andererseits, dass drei der fünf KAC-Treffer bereits auf die Konten von im Sommer neu verpflichteten Spielern gingen. Wie zuletzt fehlt gegen die Vienna Capitals der rekonvaleszente Kapitän Thomas Hundertpfund, der nach seiner langen Verletzungspause aber bereits seit Sonntag wieder im vollumfänglichen Eistraining und damit kurz vor einem Comeback steht. Ebenfalls nicht dabei ist Fabian Hochegger, der die Partie gegen Milano am Dienstag mit einer Unterkörperverletzung vorzeitig beenden musste. Endgültige Klarheit über den Grad seiner Verletzung werden erst bildgebende Untersuchungen am Freitag verschaffen, wird informiert.

Capitals noch ohne Erfolgserlebnis

Für den Klub aus der Bundeshauptstadt, der zuletzt drei Mal in Folge das Playoff-Viertelfinale in der win2day ICE Hockey League verpasst hat, stellt das Duell mit den Rotjacken das bereits vierte Testspiel dar: Am vergangenen Wochenende unterlag die Truppe von Neo-Head Coach Mike Stewart beim Energie AG Motor Cup in České Budějovice, Tschechien, sowohl dem HC Slovan Bratislava (5:6 n.V.) als auch den Gastgebern (2:6). Auch in ihrem ersten Spiel bei der WellCard Trophy mussten die Gelb-Schwarzen das Eis als Verlierer verlassen: Mit einem stark verjüngten Aufgebot und nur vier Importspielern am Spielberichtsbogen zog Wien gegen die Huskies der University of Saskatchewan mit 1:4 den Kürzeren. Für das Duell mit den Rotjacken am Freitag ist bei den Capitals wieder mit einem volleren und prominenter besetzten Lineup zu rechnen, definitiv fehlen werden aber Konstantin Komarek und Scott Kosmachuk sowie die beiden Ex-Klagenfurter Ramón Schnetzer und Senna Peeters.