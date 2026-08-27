Spiele daheim: SC Ferlach holt Europacup nach Kärnten

Platz drei in der Staatsliga bringt den SC Ferlach in den EHF European Cup. Die Kärntner empfangen den färöischen Klub Kyndil Torshavn am 12. und 13. September. Das Programm wurde am Donnerstag präsentiert.

Der SC Ferlach belohnt sich für eine starke Leistung: Mit Platz drei in der Handball-Staatsliga 2025/26 ist die Qualifikation für den Europacup geschafft. Zum Auftakt der ersten Runde im EHF European Cup treffen die Kärntner am 12. September auf den färöischen Rekordmeister Kyndil Torshavn. Bereits am Tag darauf findet auch das Rückspiel in der Ferlacher Halle statt. Wie der genaue Ablauf rund um dieses Europacup-Abenteuer aussieht, wurde am Donnerstag im Zuge einer Pressekonferenz im Schloss Ferlach präsentiert. „Es ist uns gelungen beide Europacup-Spiele nach Kärnten zu holen“, kündigt Landesportdirektor Arno Arthofer an.

©LPD Kärnten/Just Am Foto: Obmann Walter Perkounig und Landesrat Peter Reichmann (v.l.)

SC Ferlach bringt Europacup nach Kärnten

„Erstmals in der 100-jährigen Geschichte des Handballs in Kärnten wird eine Männermannschaft auf heimischen Boden Europacupspiele bestreiten“, freut sich Obmann Walter Perkounig und versprach ein zweitägiges Handballfest in Ferlach. Er dankte dem Land Kärnten für die Unterstützung in Höhe von 20.000 Euro. „Der SC Ferlach zeigt, was möglich ist, wenn Spieler, Trainer- und Betreuerstab, sowie ehrenamtlich tätige Funktionärinnen und Funktionäre zusammenarbeiten“, erklärt Landesrat Peter Reichmann (SPÖ). Abschließend betont Vizebürgermeister Thomas Lausegger (SPÖ): „Die Erfolge des SC Ferlach motivieren Kinder und Jugendliche. Das belegen die steigenden Mitgliederzahlen in den örtlichen Sportvereinen.“