„Nicht einfach Kleidung von der Stange“: Neues Modeatelier eröffnet

„Schon während meiner Ausbildung habe ich gemerkt, wie viel Freude mir das Entwerfen, Nähen und die Arbeit in der Werkstätte bereitet. Irgendwann war für mich klar, dass ich daraus mehr machen möchte“, erklärt Jungunternehmerin Mirijam Hammer im Gespräch mit 5 Minuten. Sie bringt ein breites fachliches Wissen sowie viel praktische Erfahrung mit. Nach dem Abschluss der Modeschule am CHS Villach besuchte die Kärntnerin die Meisterklasse an der KMD Herbststraße in Wien. Inzwischen hat sie die Meisterprüfung für Damenkleidermacherin erfolgreich absolviert und erfüllte sich nun den Traum von der Selbstständigkeit.

Eigenes Modeatelier in Klagenfurt

Am 12. September 2026 eröffnet sie ihr eigenes Modeatelier „Mirijam Marteau“ in der Bahnhofstraße 27 in Klagenfurt. „In meinem Atelier möchte ich individuelle Mode schaffen, die Persönlichkeit und Eleganz verbindet“, so Hammer. „Mir ist besonders wichtig, nicht einfach Kleidung von der Stange anzubieten, sondern auf die Wünsche und Vorstellungen meiner Kundinnen einzugehen und gemeinsam etwas Einzigartiges entstehen zu lassen.“ Dabei setzt sie auf hochwertige Verarbeitung, besondere Details und persönliche Beratung. Abschließend betont die Designerin: „Ich freue mich vor allem darauf, meine Leidenschaft für Mode mit anderen Menschen zu teilen und einen Ort zu schaffen, an dem sich Kundinnen wohlfühlen.“